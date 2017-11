3. November 2017, 10:07 Uhr FC Bayern Bundesliga reist zurück in die Zukunft









Feedback

Binnen eines Monats hat sich alles, was als neue Wahrheit begrüßt wurde, ins Gegenteil verkehrt: Der FC Bayern dominiert wieder, für die Liga ist das alarmierend.

Kommentar von Klaus Hoeltzenbein

Gemeinsam ist Borussia Dortmund und RB Leipzig gerade zweierlei, und die Erkenntnis aus beiden Faktoren ist alarmierend. Faktor 1: Der Aufwand, den beide Klubs betreiben, ist exorbitant. Für den BVB wurden gegen den Fußball-Zwerg aus Nikosia 29:4 Torschüsse gezählt - Pfiffe gab es trotzdem, denn auf der Anzeigetafel stand bei Abschalten des Flutlichts ein 1:1. Dies liegt in erster Linie daran, dass, Faktor 2, beide Klubs in ihrer höchst optimistischen Idee vom Spiel extrem verletzlich sind: Dortmund bei Überfall-Kontern, Leipzig bei Standardsituationen - vier der fünf Tore, die RB in Hin- und Rückspiel vom FC Porto kassierte, waren die Folge ruhender Bälle, also von Ecken und Freistößen.

Gemeinsam sehen sich beide Klubs deshalb gerade vom Vorwurf der taktischen Naivität, Fahrlässigkeit und/oder Überheblichkeit verfolgt. Das alles dürfte sich zur größten Champions-League-Pleite der Bundesliga seit einem Jahrzehnt summieren. Im Achtelfinale im Februar ist wohl nur noch einer dabei: Und das ist wieder mal der FC Bayern.

Heynckes dreht die Uhr zurück

Binnen eines Monats, im Oktober, hat sich alles ins Gegenteil verkehrt, was zuvor noch als eine neue Wahrheit im deutschen Fußall begrüßt wurde. Die Götterdämmerung der Bayern hat erst einmal Pause - und der Sturm und Drang der Offensivschulen aus Sachsen und Westfalen wurde eingebremst. Von den vergangenen sechs Spielen hat der BVB nur das Pokalspiel bei Drittligist Magdeburg gewonnen. Die Bayern hingegen stürmten nach dem Sturz von Carlo Ancelotti beim 0:3 in Paris unter dessen Nachfolger-Vorvorgänger Jupp Heynckes mit einer Art Ärmel-hoch-Fußball und sechs Siegen in Serie vorbei. Durch sein Recycling-Programm der alten Tugenden gelang es Heynckes, die Uhr zurückzudrehen, vieles wirkt nun so, als habe man es 2013, im Jahr des Champions-League-Triumphes, schon einmal gesehen. Damals noch mit Lahm und Schweinsteiger, mit denen die Heynckes-Bayern nebenher mit dem Rekordvorsprung von 25 Punkten deutscher Meister wurden.

Zurück in die Zukunft lautet gerade das Programm, vor dem sich die Dramaturgen und Vermarkter der Bundesliga ganz gewiss ein bisschen fürchten. Setzt sich die wiederentdeckte Kernigkeit des FC Bayern auch am Samstag bei den überstrapazierten Dortmundern durch, hätten die Münchner schon wieder ein Sechs-Punkte-Polster in der Tabelle. Und verwalten können sie solche Vorsprünge, das ist dort ganz alte Schule.

Das Scheitern in der Champions League mag tausend Gründe haben, einer ist dieser: Die Bundesliga, das steht als Menetekel im Raum, spielt jetzt bereits wieder im Herbst ein Finale, ein Stimmungs-Endspiel. Am elften von 34 Spieltagen, zu einer Zeit also, zu der es anderswo, zum Beispiel in England, erst anfängt, spannend zu werden.