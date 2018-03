19. März 2018, 20:43 Uhr FC Bayern Basketball Freude über die Zugabe

Bangen um Danilo Barthel: Der FCB-Forward (rechts) wurde nach einem Ellenbogenschlag untersucht und reiste am Montagabend in die Türkei nach. Ob er zum Einsatz kommen kann, ist offen.

Die Basketballer des FC Bayern München reisen zum ersten Spiel der Eurocup-Halbfinalserie nach Istanbul zur Spitzenmannschaft Darussafaka. FCB-Geschäftsführer Pesic sagt: "Es ist alles möglich."

Von Ralf Tögel

Marko Pesic wurde fast ein bisschen sentimental, als er nach dem dritten Eurocup-Viertelfinale gegen Unics Kasan am Spielfeldrand stand und sich erklären sollte. Der Geschäftsführer der Basketballer des FC Bayern München erinnerte sich erst einmal an die vorangegangenen beiden Jahre in diesem Wettbewerb, als seine Mannschaft jeweils in der entscheidenden Partie in der Runde der letzten Acht ausgeschieden war. Vor zwei Jahren wegen der schlechteren Korbdifferenz bei Galatasaray Istanbul, wobei die Referees eine unrühmliche Rolle spielten und die Bayern mit ...