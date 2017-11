4. November 2017, 13:19 Uhr FC Bayern Arjen Robben spielt gegen den Wind









Arjen Robben ist Perfektionist und er hat Ehrgeiz. Damit hatten die Bayern-Fans zunächst lange Probleme. Inzwischen spürt er tiefe Anerkennung.

Mit 33 Jahren steht er für eine Mannschaft, die sich langsam verabschiedet, die es aber noch ein allerletztes Mal wissen will.

"Vielleicht ist es meine letzte Saison? Kann sein!", sagt er.

Von Benedikt Warmbrunn

Dies ist eine Geschichte über einen Perfektionisten. Es ist eine Geschichte darüber, dass der Perfektionist ein Getriebener sein kann, und dass er dadurch unbeliebt wird. Es geht aber auch darum, dass der Perfektionist einfach weitermacht. Weil er nicht anders kann.

In seinen ersten Jahren als Vater fand Hans Robben wie viele andere Väter, dass er einen wahnsinnig besonderen Sohn hat. Er war sich aber nicht sicher, ob sein Sohn wirklich besonders war, oder ob ihn seine eigene Zuneigung täuschte. Hans Robben sah, dass sein Sohn gerne in die Schule ging, er sah, dass er gerne Fußball spielte. Er sah, dass sein Sohn alles ernst nahm. Und er sah, dass ihm dennoch alles leichtfiel. "Dass in Arjen eine Kraft arbeitet, die ihn immer vorantreibt", sagt Hans Robben, "war nicht mehr zu übersehen, als er acht, neun Jahre alt war."

Diese Kraft ließ Arjen Robben zu einem der erfolgreichsten Fußballspieler des 21. Jahrhunderts werden, zum Kapitän der niederländischen Nationalmannschaft, zum WM-Finalisten, zum mehrfachen deutschen Meister, zum Champions-League-Sieger. Dieser innere Antrieb machte ihn aber auch zu einem Grenzgänger, der provozierte, der die Abneigung spürte, der erst spät ein Liebling wurde.

Verachtung der einen, Liebe der anderen

An diesem Samstag (18.30 Uhr), wenn Robben mit dem FC Bayern in Dortmund antritt, wird sich beides deutlich zeigen, die Verachtung der einen, die Liebe der anderen. Und beides wird sich auch auf einen Moment beziehen, Robbens entscheidendes Tor im Finale der Champions League 2013 in London gegen Dortmund. Auf den einen Moment, in dem er der Perfektion so nah war wie nie zuvor und nie danach.

Hans Robben sagt, dass es die kleinen Dinge waren, an denen er irgendwann erkannte, welch Ehrgeiz in seinem Sohn steckt. Schon als Grundschüler in Bedum, wenige Kilometer von der Nordseeküste entfernt, sei Arjen selbstständig gewesen. Er musste nie geweckt werden. Er musste nie an die Hausaufgaben erinnert werden. Am meisten beeindruckte Vater Robben, dass sein Sohn jeden Morgen mit dem Fahrrad zur Schule fahren wollte, 13 Kilometer, bei Regen, bei Kälte, bei Gegenwind. "Als er dann in ein Alter kam, in dem andere wild und rebellisch werden, hat er sich dennoch nicht verändert", erzählt der Vater, "er trank keinen Alkohol, rauchte nicht, achtete auf eine gesunde Ernährung, ging früh ins Bett."

Als Robben als 18-Jähriger zum PSV Eindhoven gewechselt war, sagt sein Vater, "war er einer der wenigen, die bereit waren, immer noch ein bisschen mehr zu machen". Nach dem Training übte Arjen Robben Freistöße, er feilte an seiner Schusstechnik. "Dieser Wunsch, immer noch ein bisschen besser zu werden, hat nie nachgelassen", sagt Hans Robben. Nicht in den Jahren beim FC Chelsea, in denen Trainer José Mourinho alle Spieler unerbittlich vorantrieb. Nicht bei Real Madrid, wo der Mythos des Vereins ein Ansporn war. Und nicht beim FC Bayern, bei dem Arjen Robben das erste Mal erkannte, wie eng sein Werdegang mit dem des gesamten Klubs zusammenhängt. "Arjen war immer ein Fußballer, der besser werden wollte, um mehr Titel zu gewinnen", sagt sein Vater, "in München hat er gespürt, dass er hier helfen kann, viele besondere Jahre zu ermöglichen."