8. Juli 2018, 18:42 Uhr Fall Özil Chronik des Versagens

Der DFB versucht im Krisenmodus die Folgen der Affäre Özil einzudämmen. Das geht auf groteske Weise schief.

Von Claudio Catuogno , Moskau

Zwei aktuelle Meldungen vom Wochenende, beide haben es bei den wichtigsten Nachrichten-Websites ganz nach oben geschafft. Bis vor kurzem wäre da noch kein Zusammenhang hineinzulesen gewesen, nun allerdings denkt man bei der einen auch gleich an die andere. Die erste Meldung: In Ankara hat der Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan per Dekret noch einmal mehr als 18 500 Staatsbedienstete entlassen sowie drei Zeitungen und einen Fernsehsender geschlossen. Und die Zweite: Mustafa Özil, der Vater von Mesut Özil, legt seinem Sohn ...