9. März 2017, 16:35 Uhr Europa League Schalke fürchtet den Ausverkauf der Spitzenspieler









Schalke 04 plagen vor dem Duell in der Europa League gegen Borussia Mönchengladbach mehrere Ängste.

Zum einen geht es ums Ausscheiden, zum anderen um den Verlust von Top-Spielern wie Leon Goretzka.

Von Philipp Selldorf, Gelsenkirchen

Den Zorn der Fans hat Leon Goretzka, 22, schon zu spüren bekommen, als er noch bei seinem Heimatverein in der zweiten Liga spielte. Der VfL Bochum musste damals in Aue im fernen Erzgebirge antreten, wo der Winter früher vorbeischaut als im Westen, weshalb an jenem Nachmittag im Oktober eine geschlossene Schneedecke den Rasen im Sparkassen-Stadion zierte. Dennoch begann es gut für den VfL, Zlatko Dedic durfte nach fünf Minuten einen Elfmeter schießen, doch sein Versuch schlug fehl, und dann wurde es furchtbar für die Gäste. Aue gewann 6:1, das war übel für die Bochumer, noch übler fand es der 18 Jahre alte Goretzka, dass die mitgereisten VfL-Fans eine Schneeballschlacht veranstalteten - mit den Spielern als Zielen. Außer dem jungen Goretzka gehörte auch der junge Christoph Kramer zu den Opfern der Wurfgeschosse.

Im Laufe der internationalen Begegnungswochen zwischen Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach feiern die beiden Nationalspieler in diesen Tagen ein ständiges Wiedersehen. Am Samstag beim Punktspiel im Borussia-Park standen sie einander im Mittelfeld gegenüber, danach trennten sich ihre Wege. Kramer ließ sich mit den Kollegen für Borussias 4:2-Sieg feiern, Goretzka nahm den Büßer-Weg zur Fan-Kurve. Zwar hatten Schalkes Anhänger keine Schneebälle zur Hand, aber sie schimpften dafür umso leidenschaftlicher auf die Verlierer. Eine geschlagene Minute standen diese schweigend vor der Kurve und ließen die Zornreaktionen über sich ergehen.

Drastische Eigenart der Vereinsliebe

Leon Goretzka kennt solche Situationen aus der vorigen Saison. Und aus der vorvorigen Saison ebenfalls. Vereinte Wutausbrüche der Schalker Tifosi scheinen ein periodisches Phänomen zu sein, das macht sie aber nicht angenehmer oder sympathischer. Julian Draxler ist nicht zuletzt aufgrund dieser Tiraden, die ihn als Eingeborenen besonders trafen, aus Gelsenkirchen geflohen. Leon Goretzka hat bisher keine Auskunft darüber gegeben, wie er über diese drastische Eigenart der Vereinsliebe denkt, aber dass sie dazu beitragen könnte, ihm die Lust auf Schalke zu nehmen, das ist womöglich keine abwegige Annahme. Mindestens ebenso problematisch sind allerdings die regelmäßigen sportlichen Frühjahrskrisen in Gelsenkirchen.

Vor dem ersten Treffen mit Mönchengladbach in der Europa-League (dem Christoph Kramer wegen einer Sperre fern bleiben muss) beherrschen Ängste die Stimmungslage, die mit dem auf Schalke außerordentlich beliebten Wettbewerb wenig zu tun haben. Einerseits befürchtet man die Verwicklung in den Abstiegskampf der Bundesliga (und ein unwillkommenes Wiedersehen mit Jens Keller/Union Berlin, oder Horst Heldt/Hannover 96), andererseits den Ausverkauf der Spitzenspieler, allen voran den Verlust von Goretzka.