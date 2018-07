18. Juli 2018, 13:32 Uhr Fußball in der Europa League Heißer Tanz in Klaksvik

Ungewohnte Vereinsnamen gibt es dieser Tage in der Qualifikation zur Europa League.

Hier tummeln sich allerlei unbekannte Fußball-Winzlinge aus Färöer, Georgien oder Gibraltar.

Die Topklubs sollten allerdings gewarnt sein: Es gibt längst keine Kleinen mehr.

Von Jonas Beckenkamp

Und jetzt mal was für richtige Liebhaber: Tobol Qostanai gegen FK Samtredia. Klingt ein wenig wie Medizin gegen Sommergrippe, ist aber europäischer Fußball. Am kommenden Donnerstag geht's für die Qostanaier aus Kasachstan gegen das Team aus dem georgischen 25 000-Seelen-Ort Samtredia um sehr viel. Erste Runde der Europa-League-Qualifikation, Hinspiel 1:0. Die Samtredier müssen also anrennen, um die Kiste gegen den aktuellen Tabellendritten der kasachischen Liga ("Premier League") nochmal umzubiegen. Wie gesagt, muss man mögen. Und damit zu Hans-Hubert, genannt "Berti", Vogts

Zur Erkenntnistheorie des Philosophen und Fußballriesen Vogts (Körpergröße 1,68 Meter) zählt eine Feststellung, die das Spiel nachhaltig geprägt hat: "Es gibt keine Kleinen mehr", sagte er einst. Wie recht er doch hatte. Die Beweislage für diese Lehre, zu deren Verfechtern auch der Kleinenforscher Rudolf Völler gehört, ist erdrückend. Viel hat bei der Fußball-WM ja nicht gefehlt zum Titelgewinn der Kroaten. Wobei, so klein sind die auch nicht mehr. Zumindest nicht so klein wie Isländer, Waliser oder Panameños.

Fest steht: Die Provinz hat aufgerüstet. Die Bravehearts des Fußballs schwingen die Keulen, und wer hat's kommen sehen? Der Bundes-Berti, der schon damals liechtensteinische und luxemburgische Rebellionen heraufbeschwor. Das WM-Viertelfinale haben die Liechtensteiner noch knapp verpasst, aber natürlich gilt auch hier: Wehret den Anfängen! Klein ist heute allenfalls noch das eigentlich recht große Grönland, das seit einigen Jahren vehement auf eine Mitgliedschaft in der Fifa drängt. Angeblich soll es in der Eisschollen-Kapitale Nuuk sogar schon begraste Fußballplätze geben - was für die WM 2026 nur eines bedeuten kann: Grönland dürfte dort Holland in der Vorrunde rauskegeln.

Und auch im Klubfußball wachsen vermeintliche Schrumpfkicker plötzlich über sich hinaus. Wer sich die Ausscheidungsrunde der Quali zur Europa League zu Gemüte führt, entdeckt dort weitere Underdogs. Ein besonderes Schmankerl verspricht in Runde eins etwa der Nord-Showdown zwischen UMF Stjarnan gegen Nomme Kalju. Island gegen Estland, ein Klassiker, sozusagen. Das 0:3 im Hinspiel wiegt für den estnischen Branchenprimus aus der "A.LeCoq Premium Liga" zwar schwer, aber vielleicht geht ja noch was mit den eigenen Fans im Rücken. Nicht mehr ganz so aussichtsreich liegt derweil Tre Fiori Fiorentino aus San Marino im Duell mit Rudar Velenje im Rennen. Die 0:7-Klatsche in Slowenien könnte für die Sanmarinesen eine etwas zu hohe Hypothek sein. Ein Mann namens Djair Parfitt-Williams (geboren auf Bermuda) traf übrigens zum 3:0, steht so auf Kicker.de, muss also stimmen.

Elferdrama zwischen B36 Torshavn und St. Joseph's FC!

Zur immer währenden Krise des Klubfußballs San Marinos passt das Aus von SS Folgore/Falciano gegen die Andorraner von UE Engordany in der Vorqualifikation zur Quali zur Europa League. Ja, die gibt es wirklich. Und es gibt dort große Siege, wie jenen von KI Klaksvik gegen FC Birkirkara - das 2:1 der Männer aus Färöer gegen die Maltesen nach einem 1:1 im Hinspiel muss ein echter Thriller gewesen sein, erzählt man sich im Nordatlantik in den ortsansässigen Grog-Kneipen. Ob gegen Zalgiris Vilnius in der Hauptrunde nochmal ein solcher Kraftakt gelingt, zeigt sich am Donnerstag. Es werden aber noch Wetten angenommen.

Und wenn wir schon bei Europas aufstrebender Zwergennation Färöer sind: Auf den Schafsinseln war kürzlich Feiertag, als neben Klaksvik auch B36 Torshavn die Vorquali überstand (Elferdrama gegen St. Joseph's FC aus Gibraltar). Nur für Pokalsieger NSI Runavik schaut's aktuell düster aus. Im Erstrundenhinspiel im schottischen Kick and Rush gegen Hibernian Edinburgh stießen die Runaviker an ihre Grenzen - die Moral war dahin, es gab sechs Stück (1:6). Schottland war dann wirklich eine Nummer zu groß.

Geschmückt wird das Tableau zudem durch Klubs wie Gandzasar Kapan (Armenien), NK Siroki Brijeg (Bosnien) oder Luftetari Gjirokaster (Albanien) - wobei letzterem nach einem saftigen 0:5 gegen die Letten vom FK Ventspils wohl nur noch eine akute Magendarmwelle beim Gegner helfen könnte.

All diese Fußball-Mannschaften und Freizeitsportgruppen sind nach der Vogts'schen Lehre natürlich keine Kleinen. Ach was, sie sind vielmehr gefährliche, unberechenbare, unbeugsame Scheingnome, die den Großen nur allzu gerne ein Schnippchen schlagen würden. Obacht, also. Sonst droht RB Leipzig demnächst in Quali-Runde drei ein ähnliches Waterloo wie vergangenes Jahr den Glasgow Rangers: Die Schotten erlebten einen schmachvollen Niedergang in Niederkorn. Progrès Niederkorn, die luxemburgische Allmacht, ist übrigens auch dieses Jahr wieder vertreten - nach ihrem 2:0 beim FK Qäbälä in Aserbaidschan kann man eigentlich nur zu dem Schluss kommen: Gegen die will wirklich keiner spielen!