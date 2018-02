14. Februar 2018, 19:01 Uhr Europa League Dortmund fehlen Spieler mit Präsenz auf dem Platz

Von Dortmunds Winterneuzugängen ist nur Michy Batshuayi in der Europa League spielberechtigt.

Vor dem Spiel gegen Atalanta Bergamo kann BVB-Trainer Stöger nur auf Sokratis und Toprak in der Innenverteidigung zurückgreifen.

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke liebäugelt mit einer Vertragsverlängerung von Peter Stöger, bei anhaltendem Erfolg.

Von Ulrich Hartmann, Dortmund

Grimmiger Blick Richtung Ball: Michy Batshuayi hat bereits bewiesen, dass er Borussia Dortmund weiterhelfen kann – und wurde deshalb für den Europapokal nachnominiert. (Foto: Leon Kuegeler/Reuters)

Kürzlich ist dem Schweizer Fußballer Manuel Akanji etwas gelungen, das seinem neuen Klub Borussia Dortmund verwehrt blieb: Er ist ins Achtelfinale der Champions League eingezogen. Während Dortmund kein einziges seiner sechs Gruppenspiele gewinnen konnte, haben Akanji und der FC Basel vier Spiele sogar zu Null gewonnen: zwei gegen Benfica Lissabon, eines gegen ZSKA Moskau und eines gegen Manchester United, mit so furchteinflößenden Angreifern wie Paul Pogba, Anthony Martial und Romelu Lukaku. Manuel Akanji ist Verteidiger. Einen wie ihn könnten die Dortmunder jetzt natürlich hervorragend gebrauchen auf ihrem Weg in der Europa League.

Der Weg beginnt an diesem Donnerstag mit einem Heimspiel in der Zwischenrunde gegen Atalanta Bergamo. Aber die Dortmunder haben darauf verzichtet, Akanji für die Europa League zu melden. Sie mussten sich entscheiden zwischen ihm und dem anderen Winterzugang, dem Stürmer Michy Batshuayi. Nur ein Spieler, der in dieser Saison schon in der Champions League für einen anderen Klub gespielt hat, durfte für den Europapokal nachnominiert werden. Die Dortmunder haben sich für den vom FC Chelsea ausgeliehenen Batshuayi entschieden. "Ich spiel' eh lieber Champions League", raunzte Akanji mit gerümpfter Nase, aber bevor das jemand in den falschen Hals bekommen konnte, fügte er mit seinem sympathischsten Lächeln hinzu: "Das war nur Spaß. Nein, ich verstehe die Entscheidung, denn Michy kann uns besser mit Toren helfen als ich."

Auch Batshuayi war mit dem FC Chelsea ins Achtelfinale der Champions League eingezogen. Er steuerte in der Gruppenphase zu den Siegen gegen Qarabag Agdam und Atletico Madrid sogar je ein Tor bei, doch danach bekam er nicht mehr viel Einsatzzeit. Er wurde von Trainer Antonio Conte zwei Mal spät eingewechselt und kam auch in der Premier League über elf Teilzeit-Einsätze und nur eine volle Partie nicht hinaus. Deshalb ist er ja jetzt in Dortmund. Er hat sich für ein halbes Jahr ins Westfälische ausleihen lassen, weil er sich dem belgischen Nationaltrainer Roberto Martinez in einer derart guten Verfassung präsentieren will, dass dieser ihn im Sommer mit zur Weltmeisterschaft nach Russland nimmt.

Dortmunder Skeptiker, die fürchteten, der in Chelsea unterrepräsentierte Batshuayi könnte nur ein mauer Ersatz für den zum FC Arsenal gewechselten Pierre-Emerick Aubameyang sein, sahen sich sofort eines Besseren belehrt. Beim 3:2-Sieg in Köln schoss Batshuayi zwei Tore und bereitete eines vor, und beim jüngsten 2:0 gegen Hamburg erzielte er das 1:0. Sein zeremonieller Flickflack, ein gedrehter Handstandüberschlag mit anschließendem Salto, war sogar noch ein bisschen spektakulärer als die simplen Salti von Aubameyang.