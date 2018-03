8. März 2018, 22:49 Uhr Europa League "Das war wirklich sehr dürftig"

Borussia Dortmund droht das Achtelfinal-Aus in der Europa League.

Nach dem 1:2 im Hinspiel gegen Salzburg gibt Trainer Stöger zu: "Das war wirklich sehr dürftig."

Hier geht es zu den Ergebnissen der Europa League.

Von Ulrich Hartmann, Dortmund

So richtig mag sich bei Borussia Dortmund niemand ausmalen, dass man gegen Salzburg aus der Europa League ausscheidet. Schließlich verfügt der BVB mit seinem Trainer Peter Stöger über einen intimen Kenner des österreichischen Fußballs, er müsste sein Insiderwissen doch klug einzusetzen wissen. Aber wer Stögers Provenienz für einen Dortmunder Wettbewerbsvorteil hielt, glaubt auch, dass Ärzte nie krank werden und dass Dortmund eine Oase der Authentizität im sonst durchkommerzialisierten Fußball ist. Und apropos Insiderwissen: Das besitzen die Salzburger durch ihren deutschen Trainer Marco Rose natürlich auch - vielleicht ja deshalb haben sie das Achtelfinal-Hinspiel am Donnerstagabend mit 2:1 (0:0) gewonnen und können im Rückspiel am nächsten Donnerstag erstmals ins Viertelfinale der Europa League einziehen.

"Wir haben verdient verloren", gestand später kleinlaut der BVB-Kapitän Marcel Schmelzer, "unsere Pässe in die Schnittstellen kamen nicht an, außerdem haben wir die Salzburger immer mutiger werden lassen, das darf nicht passieren." Salzburgs Trainer Rose bemerkte ergänzend: "Wir haben mutig und gut gespielt und Dortmund klug von unserem Tor ferngehalten." Man war sich einig.

Salzburg spielt flexibel, Dortmund ideenlos

Ganz schön verwirrend kann ansonsten so ein Europacupspiel sein, was schon damit losging, dass die Salzburger nicht das 4-4-2 spielten, das sie fürs offizielle Line-Up angegeben hatten. Sie spielten ein 5-3-2, um es den ballerpichten Dortmundern schwer zu machen beim Zugang zum Strafraum. Aber auch die nominellen Umstände sind irritierend, weil die eigentlich 'Redbull' benannten Salzburger in Uefa-Wettbewerben so nicht heißen dürfen und deshalb als FC Salzburg firmieren. Der Signal-Iduna-Park in Dortmund heißt bei Europa-League-Spielen allerdings auch bloß BVB-Stadion.

Sei's drum - am Fußball hat das alles nichts geändert. Die Gäste spielten flexiblen Umschaltfußball und wagten anders als die ideenlosen Dortmunder, den Ball nicht immer möglichst schnell wieder loszuwerden, sondern auch mal zu halten, ein bisschen zu dribbeln, ein bisschen zu tricksen. Fünf Minuten vor Ablauf einer ausgeglichenen ersten Halbzeit erspielten sie sich die beste Chance, als Hee-Chan Hwang am Torwart Roman Bürki scheiterte und im Nachsetzen Munas Dabbur per Kopfball an Marcel Schmelzer kurz vor der Torlinie. Mit dem Halbzeitpfiff donnerte Hwang den Ball auch noch an den Pfosten.

Es war gut zu erkennen, warum Salzburg seit 31 Pflichtspielen ungeschlagen ist, es hat unter Rose nur eines von 43 Pflichtspielen verloren, bei Sturm Graz. In der Champions-League-Qualifikation waren die Österreicher durch zwei Remis am kroatischen Klub Rijeka gescheitert, in der Europa-League-Gruppe blieben sie gegen Guimarães, Marseille und Konyaspor unbesiegt, in der Zwischenrunde schalteten die San Sebastián aus. Stöger hatte mit dem BVB zuvor nur eines von 13 Pflichtspielen verloren, Ende Dezember im Pokal beim FC Bayern. Nun also das zweite.