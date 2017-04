13. April 2017, 15:39 Uhr Europa League Bei Ajax blüht eine neue Generation









Bei Ajax Amsterdam, dem Gegner von Schalke 04, wachsen talentierte Nachwuchsleute heran.

Einer davon ist Patrick Kluiverts Sohn Justin.

Für den ehemaligen HSV-Kapitän Heiko Westermann ist kaum Platz.

Von Ulrich Hartmann

Rund um Amsterdam blühen jetzt die Tulpen. Riesige Felder machen aus der Landschaft farbenprächtige Gemälde. Es gab Zeiten, da blühten in der Stadt auch die besten Fußballtalente der Niederlande. Wenn Rekordmeister Ajax erfolgreich war, dann war es auch die Nationalelf. Nun ist Amsterdams letzter Meistertitel drei Jahre her, der letzte Pokalsieg sieben, der letzte Europacup-Triumph sogar 22. Das fällt aufs Nationalteam zurück.

Zurzeit ist die Elftal trainerlos und drauf und dran, die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2018 zu versäumen. In seinem letzten Spiel hat der gefeuerte Bondscoach Danny Blind mit dem 17 Jahre alten Ajax-Verteidiger Matthijs de Ligt den jüngsten Nationalelf-Debütanten seit 86 Jahren in die Innenverteidigung gestellt - und ihn zur Halbzeit wieder ausgewechselt. Die Niederlande verloren in Bulgarien 0:2. Ajax-Talente sind auch keine Erfolgsgarantie mehr.

Für ihren Klub sind Nationalspieler wie Matthijs de Ligt, Joel Veltman, Davy Klaassen, Kenny Tete und Jairo Riedewald aber immer noch Stützpfeiler. Ajax rangiert vier Spieltage vor dem Saisonende einen Punkt hinter Tabellenführer Feyenoord Rotterdam. Noch ist die Meisterschaft möglich, auch im Viertelfinale der Europa League gegen Schalke 04 rechnet man sich Chancen aus. Nun, da sich der erste der insgesamt 70 Titelgewinne zum 100. Mal jährt (der Pokalsieg von 1917), träumt Ajax vom 71. Triumph. Vor einem Jahr verlor man mit einem 1:1 am finalen Spieltag beim Tabellenvorletzten Doetinchem den sicher geglaubten Titel noch an den PSV Eindhoven.

Als der 33 Jahre alte Abwehrspieler Heiko Westermann nach drei Jahren auf Schalke, fünf beim Hamburger SV und einer Saison bei Betis Sevilla im vergangenen Sommer nach Amsterdam wechselte, dachte man, er könne der jungen Mannschaft mit seiner Erfahrung helfen. Doch das ist eher nicht so. Westermann sitzt fast nur auf der Bank. Sogar der Teenager de Ligt wird vom Trainer Peter Bosz bevorzugt. "Die jungen Spieler machen ihre Sache super", sagt Westermann, "insofern hat der Trainer keine Not, was zu ändern."

Europa League - Die Viertelfinal-Hinspiele Ajax Amsterdam - FC Schalke 04 Sport1/ Do., 21.05 RSC Anderlecht - Manchester United Do., 21.05 Celta Vigo - KRC Genk Do., 21.05 Olympique Lyon - Besiktas Istanbul Do., 21.05 Rückspiele am 20. April. Die weiteren Termine: Halbfinale am 4. und 11. Mai (Auslosung der Paarungen am 21. April); Finale (in Solna/Schweden) am 24. Mai.

Bosz, 53, hat 1998 einmal 14 Spiele für Hansa Rostock bestritten, blieb im Spätherbst seiner Karriere aber nur ein halbes Jahr an der Ostsee. Sein Trainer war damals Ewald Lienen. Nun ist Bosz nach Stationen in Almelo und Arnheim seit dieser Saison in Amsterdam und kämpft um den Titel gegen jenen Rotterdamer Klub namens Feyenoord, mit dem er in den 1990ern seine vier Titel als Spieler gewonnen hat.