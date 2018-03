15. März 2018, 20:59 Uhr Europa League Augustin schießt Leipzig ins Viertelfinale

RB Leipzig zieht durch das 1:1 im Rückspiel bei Zenit Sankt-Petersburg ins Viertelfinale der Europa League ein.

Auch Atlético Madrid erreicht locker die nächste Runde.

Hier geht es zu den Ergebnissen der Europa League.

RB Leipzig hat sich an der russischen Ostseeküste erstmals ins Viertelfinale der Europa League gezittert. Bei Zenit Sankt-Petersburg reichte den Sachsen im Achtelfinal-Rückspiel am Donnerstag ein 1:1 (1:1) zum Weiterkommen. Der Traum vom Finale in der internationalen Debüt-Saison am 16. Mai in Lyon lebt.

Jean-Kevin Augustin (22.) traf per sehenswertem Drehschuss für RB, das somit den 2:1-Vorsprung aus dem Hinspiel erfolgreich verteidigte. Sebastian Driussi (45.+1) erzielte den Ausgleich. Timo Werner verschoss in der 82. Minute noch einen Foulelfmeter. Auf wen Leipzig am 5. und 12. April in der Runde der letzten Acht trifft, entscheidet sich am Freitag in Nyon. Dort steht ab 13.00 Uhr die Auslosung an.

Bei Minusgraden und vor rund 40 mitgereisten RB-Fans übernahmen die Leipziger zu Beginn das Kommando und drückten Zenit phasenweise tief in die eigene Hälfte. RB kombinierte sich ansehnlich bis zum Strafraum, doch selten dort hinein. Der Treffer von Augustin war die erste echte Chance im Spiel. Symptomatisch also, dass die Gastgeber ihre erste Möglichkeit durch einen direkten Freistoß hatten, den Leandro Paredes (26.) an die Latte zirkelte. Erst gegen Ende der ersten Hälfte ließ Leipzig nach und kassierte prompt den Ausgleich.

Ähnlich energiegeladen kamen die Russen aus der Kabine und drängten auf den zweiten Treffer. Jeder Vorstoß, jeder lange Ball hinter die gegnerischen Linien strahlte Gefahr aus. RB aber konzentrierte sich entschlossen auf seine kontrollierte Offensive. Forsberg (50.) vertändelte unter großer Bedrängnis aus nächster Nähe den erneuten Führungstreffer. Weitere Chancen waren rar gesät, da RB trotz Feldüberlegenheit meist der letzte Pass fehlte. Werner wurde kurz vor Schluss gefoult, brachte den Elfmeter aber nicht im Tor unter.

Fünf Tore für Atlético

Auch Atlético Madrid hat souverän das Viertelfinale erreicht. Die Mannschaft von Trainer Diego Simeone gewann das Achtelfinal-Rückspiel bei Lokomotive Moskau am Donnerstag locker mit 5:1 (1:1). Schon das Hinspiel hatten der spanische Fußballclub mit 3:0 für sich entschieden. Angel Correa (16. Minute), Saul (47.), zweimal Fernando Torres (65./Foulelfmeter/70.) sowie Antoine Griezmann (85.) erzielten die Tore für den Europa-League-Sieger von 2010 und 2012.

Auch Olympique Marseille und Lazio Rom lösten ihr Ticket für die Runde der letzten Acht. Marseille gewann nach dem 3:1-Hinspielerfolg auch das Rückspiel bei Athletic Bilbao 2:1 (1:0). Rom mit dem ehemaligen Dortmunder Ciro Immobile siegte 2:0 (1:0) bei Dynamo Kiew. Vor eigenem Publikum hatte es ein 2:2 gegeben.