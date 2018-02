9. Februar 2018, 17:59 Uhr Eröffnungsfeier der Winterspiele Die einen genießen die Lichter - die anderen sitzen im Warmen









Bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang trägt der Nordische Kombinierer Eric Frenzel die Fahne der deutschen Delegation.

Viele andere der 153 deutschen Athleten allerdings bleiben dem Auftakt in der Kälte fern, unter anderem Claudia Pechstein, die auch als Fahnenträgerin vorgesehen war.

Von Saskia Aleythe , Pyeongchang

Eric Frenzel zog nicht mal die Pudelmütze über. Es kann einen ja durchaus innerlich erwärmen, als Fahnenträger in ein Olympiastadion einzumarschieren, und so wählte er an diesem Freitagabend in Pyeongchang schwarze Basecap statt rotes Wollwerk, wobei die Temperaturen von gefühlt minus zehn Grad durchaus Wärmeres verlangt hatten. Frenzel bewegte die Fahne zur Technomusik, als wäre er nicht ein Athlet der Nordischen Kombination, sondern der Rhythmischen Sportgymnastik. "Das war ein tolles Erlebnis. Daran werde ich mich mein Leben lang erinnern", sagte der 29-Jährige kurz danach. Man kann schon sagen: Er genoss seinen Auftritt.

162 Personen umfasste die deutsche Delegation, noch vor Frenzel begleitete eine koreanische Eisprinzessin den Einmarsch, dahinter tanzten zwei neonpinke Frauen zu allem, was die Regie so einspielte. "Es war beeindruckend, als Erster ins Stadion mit den Tausenden bunten Lämpchen laufen zu dürfen", sagte Frenzel auch noch. Ja, bunte Lämpchen leuchteten viele, im eigens für die Eröffnungs- und Schlussfeiern der Olympischen Spiele errichteten Stadion, was sich gut von der Garderobe der deutschen Mannschaft abhob. Rentnerbeige für die Männer, Minze für die Frauen, es war ein unaufdringlicher Look, womit der Blick vielleicht auch aufs Wesentliche gelenkt wurde: die erfreuten Gesichter derer, die es zu Olympia geschafft hatten.

Wobei es da schon eine Einschränkung gibt, 162 klingt nach einer großen Zahl, tatsächlich hatten aber nur 90 Sportler von Team Deutschland den Weg zur Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele bestritten, von den 153, die in Pyeongchang starten werden. Der Rest am Freitagabend waren Trainer und Offizielle. Was einen auch an das falsche Versprechen erinnert, das solche Eröffnungsfeiern nun mal sind. Die Idee, dass alle Athleten eines Landes sich in einem Stadion versammeln und die olympische Sportwelt zusammen mit Gleichgesinnten aller Nationen feiern, ist eben nur das: eine Idee. Viel Zeit in der Kälte zu verbringen, ist dann doch nicht das Prinzip, mit dem man sich auf mögliche Karriere-Höhepunkte vorbereitet.

So schauten etliche Pyeongchang-Fahrer aus dem olympischen Dorf im Warmen die Eröffnungsfeier, Skispringer Andreas Wellinger etwa, der am Samstag gleich von der Normalschanze in die Wettbewerbe startet. Gleiches gilt für Laura Dahlmeier und ihre drei Biathlon-Kolleginnen, die schon am ersten Tag der Wettbewerbe den Sprint bestreiten. Bei allen anderen, die durch die kreisrunde Arena in Pyeongchang hinter Frenzel herliefen, fähnchenschwenkend und selfieschießend, wollte Alfons Hörmann, Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes, eine besondere Atmosphäre gespürt haben. "Die Stimmung im deutschen Team war schon beim Aufwärmen aufgekratzt, erwartungsfroh und lebenslustig. Die Vorfreude war greifbar, jeder hat gespürt: Jetzt geht's los", sagte der 57-Jährige.

Los ging es dann in der Tat auch für die vier anderen Kandidaten, die vorab als Fahnenträger oder -trägerinnen zur Wahl gestanden hatten, dann aber gegenüber Frenzel den Kürzeren gezogen hatten. Ski-Rennläuferin Viktoria Rebensburg, Rodlerin Natalie Geisenberger und Eishockeyspieler Christian Ehrhoff stapften in ihrer Germany-Ausrüstung gleich in der ersten Reihe hinter dem Kombinierer mit in die Arena ein, nur eine fehlte: Claudia Pechstein. Die 45-Jährige hatte schon im Zuge ihrer Nominierung als Kandidatin gesagt, der Job als Fahnenträgerin wäre wie eine zehnte Olympiamedaille für sie, ein Job, den sie "wahnsinnig gerne machen würde", wie sie der Zeitung Welt in einem Interview verraten hatte.

Ihre Nominierung durch den DOSB hatte vorab für viel Kritik gesorgt, wurde die Eisschnellläuferin wegen auffälliger Blutwerte ja 2009 für zwei Jahre gesperrt. Überraschend hatte sich bei der Abstimmung durch Fans und Athleten dann Frenzel mit 31,4 Prozent der Stimmen gegenüber Pechstein mit 24,5 Prozent durchgesetzt. Am Freitagmorgen fiel Pechstein schließlich noch rechtzeitig ein, dass sie ja am Samstag ebenfalls ihr erstes Rennen bestreitet. Die 3000 Meter sind ihre Nebenstrecke, aber nach der verlorenen Fahnenträgerwahl dann doch urplötzlich in ihrer Prioritätenliste nach oben geschnellt. Sie begründete ihren Verzicht auf die Eröffnungsfeier mit "sportfachlichen Gründen", wie sie über Dirk Schimmelpfennig mitteilen ließ, den Chef de Mission. Lieber Nebenstrecke als Nebenrolle.

Frenzel konnte es egal sein, seine Laune wurde an diesem Abend in Südkorea ohnehin nicht mehr trübe. "Es war auch hinter den Kulissen nett, mit den vielen anderen Athleten aus allen Disziplinen auf den Beginn der Feier zu warten", sagte er, musste sich aber bei einem gewiss sein: Allein auf die Pudelmütze zu verzichten, machte ihn an diesem Abend nicht zum Krieger in Eiseskälte. Das wurde der Tongaer Pita Taufatofua: Der Langläufer, der schon in Rio bei den Sommerspielen als Taekwondo-Kämpfer mit eingeölter freier Brust einmarschiert war, wiederholte seine Halb-Nackedei-Nummer nun auch bei Minusgraden.