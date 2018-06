19. Juni 2018, 11:07 Uhr Englands Harry Kane Die Fans singen: "Da hast du es"

Harry Kane sichert England einen guten Start in die WM - und unterstreicht gleichzeitig seinen Wert.

Bei seinen 25 Einsätzen im Nationaltrikot gelangen Kane 15 Treffer, eine ähnliche Ausbeute konnte zuletzt Gary Lineker vorweisen.

Von Sven Haist, Wolgograd

Als Mann des Spiels wurde Harry Kane kurzfristig zu einer Pressekonferenz berufen. Auf dem Podium erschien Kane im Fußballtrikot, die Zeit hatte nicht mal gereicht, um sich in der Mannschaftskabine die Anstrengungen des vorangegangenen WM-Spiels aus dem Gesicht zu wischen. Nach seinen fünfminütigen Ausführungen suchte der Mittelstürmer der englischen Nationalmannschaft den Rückweg in die Kabine. Allerdings nahm Kane in den Stadiongängen an einer Einmündung die falsche Abzweigung und landete erneut bei den Medien, diesmal in der Interviewzone. Für ein paar Sekunden hatte Kane tatsächlich die Orientierung verloren.

Ganz anders als zuvor auf dem Spielfeld. Mit seinem Gespür, die jeweilige Spielszene im Strafraum richtig vorauszuahnen und sich entsprechend zu positionieren, hatte Kane am Montagabend die Engländer vor einem dürftigen Unentschieden gegen Tunesien bewahrt. In der Nachspielzeit setzte sich Kane nach einer einstudierten Eckballvariante am ballentfernten Pfosten rechtzeitig ab, um das Zuspiel des Innenverteidigers Harry Maguire zum Sieg ins Tor zu köpfeln.

Der Zufall war in dieser Aktion nicht mit involviert, schon der erste Treffer für die Three Lions nach elf Minuten hatte aus einem Eckball resultiert, der alten englischen Routine, mit dem Unterschied, dass der Angreifer der Tottenham Hotspur da mit dem rechten Fuß einen Kopfball des anderen Innenverteidigers John Stones erfolgreich verwertet hatte. Für seine ersten beiden Turniertreffer überhaupt benötigte der mit 24 Jahren jüngste WM-Kapitän in der Historie der englischen Nationalmannschaft genau zwei Schüsse aufs Tor. Bei seinen bisherigen 25 Einsätzen im Nationaltrikot gelangen Kane jetzt 15 Treffer, eine ähnliche Ausbeute konnte zuletzt Stürmerlegende Gary Lineker in den Achtzigerjahren vorweisen.

"God Save the Kane", dichtet die Marca

"Das sind die Spiele, aus denen Träume gemacht sind. Ich bin so stolz auf die Jungs. Wir sind froh über den Erfolg und haben bekommen, was wir verdient haben. Wir haben vor allem in der ersten Hälfte gut gespielt und hätten mehr Tore schießen können", fand Kane hinterher. Nach seinem zweiten Tor küsste er das englische Wappen mit den drei Löwen, bei Abpfiff ballte er aus Erleichterung die Fäuste und rief "Come on" in den Nachthimmel an der Wolga. Die internationale Presse überbot sich in ihren Analysen geradezu mit Überhöhungen: "Prinz Harry gewinnt für England", schrieb die englische Daily Mail, die spanische Marca dichtete "God Save the Kane".

In Wolgograd ist Kanes Konterfei bereits in einer Serie von Wandmalereien unter den Fußballstars verewigt. Wenn Kane seine Form aufrechterhält, dürfte er bei dieser WM die Torjägerkrösusse Lionel Messi (Argentinien) und Cristiano Ronaldo (Portugal) herausfordern. Den Dreierpack Ronaldos hat Kane mit seinem Doppelpack gekontert. Im Kalenderjahr 2017 hat er die beiden schon mal abgehängt mit insgesamt 56 Toren für Klub und Nationalmannschaft, was ihn zum besten Angreifer in Europa machte.

Das 2:1 über Tunesien im ersten Gruppenspiel bei dieser Weltmeisterschaft versöhnt England so ein bisschen mit den unansehnlichen Darbietungen der Nationalelf in den vergangenen Monaten und den noch unansehnlicheren Darbietungen der vergangenen Jahre. Letztmals gewann England eine Auftaktpartie bei der WM 2006, ein Eigentor verhalf im Duell mit Paraguay zum Sieg. Überhaupt gelangen der englischen Nationalelf seit 1950 nur fünf Erfolge im ersten Spiel eines Turniers. Auf der Insel jubelte die politisch gespaltene Bevölkerung über den Sieg an jedem Ort gleichermaßen, die Bilder beim gemeinsamen Fußballschauen in Brighton an der Südküste glichen sich denen im Norden gelegenen Leeds an.