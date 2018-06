16. Juni 2018, 10:01 Uhr England bei der Fußball-WM Klassenfahrt ins Waldidyll

Vor dem ersten WM-Spiel der Engländer wird klar, dass diesmal einiges anders ist bei den "Three Lions".

Unter Nationaltrainer Gareth Southgate soll die Nationalelf bescheidener werden - aber auch lockerer.

Gegen Tunesien hoffen die Engländer auf einen guten Start.

Von Sven Haist, Repino

In der Ferne ragt das Lakhta Center in den Himmel, mit 462 Metern das höchste Gebäude in Europa. Auch die Flutlichtmasten des WM-Stadions sind am Horizont zu erkennen. Schön wäre es, mit dem Boot direkt nach Sankt Petersburg zu schippern, aber eine Anlegestelle gibt es am Ufer in Repino nicht. Die 45 Kilometer lange Fahrt am Finnischen Meerbusen entlang nimmt im Auto eine Dreiviertelstunde in Anspruch; mit der Bahn dauert es anderthalb Stunden, sofern gerade ein Zug hält. An den endlos wirkenden Straßen und Wäldern in der Gegend um den Vorort möchten anscheinend nur wenige Menschen wohnen - mit Ausnahme der englischen Fußball-Nationalmannschaft.

Als WM-Quartier hat sich der englische Verband den Country Club ForRestMix in einer Waldlichtung ausgesucht. Ländliche Beschaulichkeit weit außerhalb der russischen Millionenstadt St. Petersburg - das ist der Gegenentwurf zum Pariser Luxus während der EM vor zwei Jahren. Nationaltrainer Gareth Southgate und der Verband (FA) haben dieses Kontrastprogramm offenbar gewollt. Denn bei der EM 2016 hatten die Auswahlspieler in der historischen "Auberge du Jeu de Paume" wie die Könige residiert. Im Tischtennisraum mussten damals aus Vorsicht die Kronleuchter von der Decke abgeschraubt werden. Die Leistungen auf dem Platz waren dann weniger herrschaftlich und reichten im Achtelfinale nicht einmal gegen Island. Diese Niederlage begleitet die Engländer bis heute, die Wahl der Unterkunft wurde wohl auch in der Hoffnung getroffen, in Repino in Ruhe gelassen zu werden.

Dieser Plan geht auf, bislang sind kaum Fans erschienen: Das erste öffentliche Training im nahe gelegenen Ort Selenogorsk nutzten fast ausschließlich einheimische Kinder für Fotos mit den Spielern. Zur Begrüßung überreichten die Gastgeber landestypisches Brot und Salz sowie einen goldenen Samowar, den Kapitän Harry Kane in den Händen hielt wie einen Pokal. Seit dem WM-Titel von 1966 wartet England ja auf eine Fußballtrophäe.

Vom Äußeren her erinnert das Hotel an eine bessere Jugendherberge, in der sich für die nächsten Wochen genauso gut Schüler auf Klassenfahrt einfinden könnten. Die im skandinavischen Stil gebaute Anlage wirkt schlicht, auf den Zimmerbalkonen stehen lediglich zwei Holzstühle, eine Dachterrasse gibt es nicht. Auf der Hinterseite des Gebäudes führt ein Wanderweg vorbei, und wenn sich das Sonnenlicht nicht in den Fenstern spiegeln würde, könnten die Spaziergänger in die Räumlichkeiten blicken. Der zwei Meter hohe Bretterzaun reicht als Sichtschutz nicht aus. Wachposten sichern deswegen das Gelände vor Eindringlingen, manche sitzen in Tarnkleidung im Gebüsch.

Ursprünglich hatte England mit einem exklusiven Ressort am Schwarzen Meer geliebäugelt. Aber Hitze und Luftfeuchtigkeit sollen abgeschreckt haben. Das wechselhafte Wetter in Repino mit durchschnittlich 16 Grad im Juni gleicht eher dem kühlen Sommer daheim auf der Insel als den schwülen Temperaturen im Süden Russlands. Die Spieler dürfte das vom Baden am ein Kilometer entfernten Sandstrand abhalten - sofern sie überhaupt baden wollen. Selbst die meisten Einheimischen verzichten auf Abkühlung im Meer, weil es ihnen zu kalt und schmutzig ist.