7. Juli 2018, 17:51 Uhr Fußball-WM England besiegt Schweden im Viertelfinale

Nach dem ersten Einzug in ein WM-Halbfinale seit 28 Jahren ließen sich Englands neue Fußball-Helden von ihren Fans feiern. Zwar hatten nur rund 3500 Anhänger von der Insel den Weg nach Samara gefunden, doch die bejubelten die Three Lions nach dem verdienten 2:0 (1:0) im WM-Viertelfinale gegen Schweden umso lauter. "Wir genießen es mit unseren Fans zusammen, hier und zu Hause. Unser Land wird stolz auf uns sein", sagte Kapitän Harry Kane.

Trainer Gareth Southgate herzte jeden Spieler einzeln - der englische Traum vom zweiten WM-Titel nach 1966 lebt mehr denn je. "Es ist fantastisch, es war ein tolles Spiel gegen einen schwierigen Gegner", sagte Kane. Vor 39 991 Zuschauern in Samara erzielten Harry Maguire (31. Minute) und Dele Alli (59.) die Treffer. "Wir haben das Spiel kontrolliert", analysierte Maguire treffend. Sein Tor war bereits das achte der Engländer nach einer Standardsituation im laufenden Turnier. Im Kampf um den Finaleinzug trifft England am Mittwoch in Moskau entweder auf Gastgeber Russland oder Kroatien (20 Uhr im SZ-Liveticker). "Wir haben ein großes Spiel vor uns, ich bin sehr zuversichtlich", sagte Kane.

Auf dem Platz war spielerisch erst einmal Abtasten angesagt. Beide Mannschaften starteten zurückhaltend und waren zunächst auf Fehlervermeidung aus. Die erste Torchance erarbeiteten sich die Schweden, bei denen der Hamburger Albin Ekdal in der Startformation stand und der beim 1:0-Sieg im Achtelfinale gegen die Schweiz gesperrte Sebastian Larsson ins Mittelfeld zurückkehrte. Viktor Claesson setzte seinen Schuss aber über das Tor von Englands wieder einmal überragend aufspielendem Keeper Jordan Pickford (13.).

Auf der anderen Seite versuchte es Kapitän Harry Kane aus der Distanz, verpasste aber aus rund 20 Metern ebenfalls das Ziel (19.). Nach einer äußerst mauen halben Stunde sorgte dann der erste Eckball der Partie prompt für die Führung. Ashley Young trat den Ball nach innen, wo der 1,93 Meter große Maguire wenig Mühe hatte, höher zu springen als der 1,79 Meter messende Emil Forsberg von RB Leipzig und unhaltbar zum 1:0 einzuköpfen - es war das erste Länderspieltor des Abwehrspielers von Leicester City.

Englands Pickford reagiert glänzend

Englands Trainer Gareth Southgate hatte im Vergleich zum Spiel gegen Kolumbien (4:3 im Elfmeterschießen) keine Veränderungen vorgenommen - und seine eingespielte Elf wurde nun stärker und offensivfreudiger. Bei einem Pass von Jesse Lingard stand Raheem Sterling noch knapp im Abseits (44.), eine Minute später jedoch tauchte der Manchester-City-Profi erneut frei vor Robin Olsen auf, scheiterte aber zunächst am Schweden-Schlussmann und vergab auch den Nachschuss.

"Ich will noch nicht nach Hause fahren. Wir wollen unsere Geschichte weiterschreiben", hatte Southgate vor der Partie gesagt - und auch wenn seine Mannschaft nicht gerade Weltmeister-würdig auftrat, so stimmten doch Engagement und Wille. Glück hatten die Engländer nach der Pause, als ihr Torwart Pickford bei einem Kopfball des früheren HSV-Profis Marcus Berg glänzend reagierte (47.).

Waren die Skandinavier der Favoritenschreck der gesamten WM-Phase - in der Qualifikation schlugen sie Frankreich und warfen die Niederlande raus, in den Playoffs Italien, und in der Gruppenphase landeten sie vor dem gescheiterten Weltmeister Deutschland - so kam gegen die Engländer insgesamt zu wenig. Mit dem 2:0 durch Alli fiel die Vorentscheidung. Claesson (62.) und Berg (72.) hatten zwar noch einmal gute Möglichkeiten, scheiterten aber am starken Pickford.

In der Schlussphase stimmten die englischen Fans dann auch Siegesgesänge an - der erste Halbfinal-Einzug seit der WM 1990 in Italien und der Niederlage im Elfmeterschießen gegen Deutschland geriet nicht mehr in Gefahr. Symptomatisch für die schwedische Abschlussschwäche: Werder Bremens Ludwig Augustinsson schoss einen Freistoß aus aussichtsreicher Position weit über das Tor (89.).