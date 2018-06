19. Juni 2018, 21:03 Uhr England bei der Fußball-WM Auf die alte englische Art

Das Fußball-Mutterland vertraut der viel kritisierten jungen Mannschaft um Kapitän Harry Kane - und überzeugt.

Von Sven Haist, Wolgograd

Eine Leichtigkeit lag über der Sommernacht an der Wolga, wie sie wohl nur auftaucht, wenn sich alle Sorgen in Luft auflösen. Auf der Tribüne hinter dem Tor schienen die englischen Fans sich darauf vorzubereiten, gleich in den Fußballhimmel abzuheben. Sie entblößten ihre Oberkörper, hüllten sich in Nationalflaggen und sangen den Refrain ihrer melancholischen Hymne "Football's coming home" der britischen Rockgruppe Lightning Seeds. Im offiziellen Soundtrack zur Heim-EM 1996 heißt es, dass selbst Jahrzehnte des Schmerzes die Träumerei nicht gestoppt haben. ...