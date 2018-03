21. März 2018, 13:49 Uhr Emre Can "Wenn der Trainer sagt, ich soll ins Tor gehen, dann mache ich das"

Mittelfeldspieler Emre Can spricht über Fußball in England - und erklärt, wieso er davon ausgeht, dass ihn Bundestrainer Löw für die WM nominiert.

Von Sven Haist und Philipp Selldorf

Ein akrobatischer Seitfallzieher war in der vergangenen Saison das "Tor des Jahres" in der Premier League. Erzielt hat dieses Tor der deutsche Nationalspieler Emre Can, 24, türkische Wurzeln, geboren und aufgewachsen in Frankfurt am Main. Seit dem Sommer 2014 spielt Can beim FC Liverpool, inzwischen unter dem deutschen Trainer Jürgen Klopp. Aber es braucht schon spektakuläre Aktionen wie diesen viel beachteten Treffer, damit auch das deutsche Fußballpublikum hin und wieder Notiz nimmt von dem Mittelfeldspieler Can, der über Stationen beim FC Bayern und Bayer Leverkusen in die englische Liga kam.

Dennoch: Dass ihn seine Rolle als Stammspieler beim Champions-League-Viertelfinalisten zu einem sicheren Anwärter macht auf einen Platz im WM-Kader von Joachim Löw, davon geht fest Can aus: "In England wird wahrgenommen, dass ich in Liverpool ein Leistungsträger bin. Ich war immer wichtig für die Mannschaft", sagte er im Interview mit der Süddeutschen Zeitung. Seine deutschen Trainer, Klopp im Verein und Löw im Nationalteam, "die wissen, was sie an mir haben". Und mit der Zeit, glaubt Can, "wird dann auch die Wertschätzung kommen. Und zwar, wenn ich weiter so gut spiele wie in dieser Saison - da bin ich selbstbewusst genug. Wichtig ist, was meine Trainer von mir halten und meine Kollegen im Klub und in der Nationalmannschaft."

In Liverpool spielt er im zentralen Mittelfeld

Für die Test-Länderspiele der DFB-Elf gegen Spanien am Freitag in Düsseldorf und gegen Brasilien am kommenden Dienstag in Berlin wurde Emre Can eingeladen, sein Platz im Kader für die WM in diesem Sommer in Russland gilt in der Tat als ziemlich sicher. Zwar sei Löw bisher "noch nicht in Liverpool" gewesen, um ihn live im Stadion zu beobachten, berichtet Can, "aber man tauscht sich ab und zu per SMS aus, und beim Spiel gegen Manchester City in der Liga war Marcus Sorg da", Löws Assistent. Can zur SZ: "Ich freue mich wahnsinnig auf die WM, es war immer mein Wunsch, mal bei diesem Turnier dabei zu sein. Das war schon so, als ich als kleiner Junge 2006 in Frankfurt beim Public Viewing war."

In Liverpool setzt Jürgen Klopp den Deutschen konsequent im zentralen Mittelfeld ein - auf seiner Lieblingsposition. In der Nationalelf sucht Can noch seine Rolle, inzwischen scheut er sich aber nicht mehr, auch Ansprüche zu formulieren: "Mein Ziel ist, noch viel, viel öfter zu spielen, Führung zu übernehmen. Ich bin jetzt ein paar Jahre dabei. Bisher habe ich nicht immer auf meiner Position spielen können, deshalb konnte ich vielleicht auch nicht immer unter Beweis stellen, was ich kann", sagt er - fügt aber sicherheitshalber an: "Verstehen Sie mich nicht falsch: Ich spiele dort, wo ich spielen soll. Und wenn der Trainer sagt, ich soll ins Tor gehen, dann mache ich auch das."

Im Sommer läuft Cans Vertrag beim FC Liverpool aus, sein Verbleib in England ist ungewiss. Unter anderem wird Borussia Dortmund als Interessent gehandelt. Can gibt sich da bemerkenswert offen: "Klar, die Bundesliga würde mich reizen, wieso nicht? Obwohl ich ehrlich sagen muss, dass das Niveau in den vergangenen Jahren nachgelassen hat. Das hängt natürlich mit dem Geld zusammen. Die Premier League hat die Power, mehr Geld für die Spieler auszugeben als die Bundesliga. Das ist für Spieler schon sehr, sehr wichtig."

Was müsste ihm sein zukünftiger Klub bieten? "Für mich ist entscheidend, dass ich ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft bin und der Verein die Aussicht auf Titel hat. Davon träumt jeder Fußballer, denn das ist die Belohnung für die Arbeit", sagt Can der SZ: "Ich komme in England super zurecht. Hier geht es körperlich zur Sache, das liegt mir. Auch die spanische Liga ist reizvoll. Dasselbe gilt für Deutschland, wo es taktischer zugeht, und den italienischen Klubfußball, der zuletzt weiter aufgeholt hat. Was übrigens auf Frankreich genauso zutrifft, diese Liga hat sich mittlerweile enorm etabliert unter den besten in Europa. Daher möchte ich nichts ausschließen, weil ich nicht weiß, was ich ab Sommer machen werde."

Außerdem spricht Emre Can im Interview darüber, wie ihn seine Jugend auf einem Bolzplatz in Frankfurt geprägt hat, über die Gründe für seinen Weggang vom FC Bayern, über den Einfluss von Jürgen Klopp in Liverpool - und darüber, warum er zu Hause bei seinen Eltern manchmal noch heute auf dem Sofa schlafen muss.

