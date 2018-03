20. März 2018, 19:21 Uhr Emre Can im Interview "Es ist krass in England"

Emre Can, 24, spielt seit 2014 für den FC Liverpool in der englischen Premier League.

Nationalspieler Emre Can über die kommende WM, die Arbeit mit Jürgen Klopp beim FC Liverpool, und was der große Nachteil daran ist, in der Premier League zu spielen.

Interview von Sven Haist und Philipp Selldorf

Mit einem akrobatischen Seitfallzieher erzielte Emre Can in der vergangenen Saison nicht nur das Tor des Jahres in der Premier League, sondern lenkte die Aufmerksamkeit beim FC Liverpool erstmals vollständig auf sich. Seit seiner Ankunft am River Mersey im Sommer 2014 ist Can, 24, nämlich eher bekannt dafür, seine Mitspieler glänzen zu lassen. So wie gerade das 71-Tore-Angriffstrio um Sadio Mané, Roberto Firmino und Mo Salah, das der deutsche Nationalspieler mit türkischer Abstammung im Mittelfeld abschirmt. Sein Gespür für ...