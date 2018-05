4. Mai 2018, 15:50 Uhr Eishockey-WM Silber ist diesmal weit weg

Bundestrainer Marco Sturm beruft für die Eishockey-WM Nachwuchsprofis aus den amerikanischen Minor Leagues.

Acht Spieler stehen vor ihrer ersten WM-Teilnahme, einer sogar vor dem Länderspiel-Debüt.

Leon Draisaitl ist mit dabei, andere NHL-Profis wie Grubauer und Kühnhackl stehen noch in den Playoffs.

Von Johannes Schnitzler

Laval Rocket. San Jose Barracuda. Wheeling Nailers. Minnesota State. Namen und Klubs, die einem wenig sagen. Im Grunde: nichts. Ähnlich müssen für amerikanische Ohren Gelsenkirchen, Mönchengladbach oder Wolfsburg geklungen haben, Orte, von denen der damalige Nationaltrainer Jürgen Klinsmann Spieler in die US-Auswahl im Fußball berief. Spieler wie Jermaine Jones, Fabian Johnson oder John Anthony Brooks. Bundesliga-Profis, die in Amerika niemand kannte, die aber unverzichtbar waren, um das US-Team auf internationales Niveau zu hieven.

Mit dem ehemaligen FC-Bayern-Profi Klinsmann ist Marco Sturm zu Beginn seiner Zeit als Eishockey-Bundestrainer oft verglichen worden. Beide waren als Spieler Idole, beide kamen ohne einschlägige Erfahrung ins höchste nationale Traineramt. Unterschied eins: Klinsmann konnte seine Entwicklungshelfer aus einer der besten Ligen der Welt rekrutieren. Sturm hat für die Eishockey-Weltmeisterschaft (4. bis 20. Mai) den Mittel- und Unterbau des nordamerikanischen Ligasystems durchstöbert, die AHL, die ECHL, die College- und Farmteams der großen Organisationen aus der National Hockey League (NHL). Und Spieler wie Markus Eisenschmid (Laval), Manuel Wiederer (San Jose), Frederik Tiffels (Wheeling) und Marc Michaelis (Minnesota) gefunden. Unterschied zwei: Fußball- und FCB-Fan Sturm hatte damit bislang Erfolg.

Ohne 15 Olympia-Medaillengewinner von Pyeongchang tritt Deutschland in Dänemark an, teils weil sie zurückgetreten sind (Ehrhoff, Goc, Reimer), teils aus Verletzungsgründen, teils weil Sturm auf sie verzichtet. Statt der zehn Spieler, die in Südkorea dabei waren, kann der Bundestrainer nur noch über fünf Spieler der beiden DEL-Finalisten München und Berlin verfügen. Dass er gleich ein Quartett aus den amerikanischen Minor Leagues beruft, gehorcht also einerseits der Personalnot. Andererseits verfolgt Sturm einen Plan. Und der lautet: "Wir müssen jünger werden." So hatte es der 39-Jährige nach der Silber-Sensation selbst formuliert: "Bei Olympia waren wir die älteste Mannschaft. Das funktioniert vielleicht einmal. Aber kein zweites oder drittes Mal."

Acht Spieler sind erstmals bei einer WM dabei, Wiederer ohne ein einziges Länderspiel. Mangels Breite und Tiefe des nationalen Liga-Reservoirs sei "die eine oder andere Nominierung jetzt vielleicht früher gekommen als erwartet", sagte Sturm vor dem Turnierauftakt am Freitag (20.15 Uhr) gegen Gastgeber Dänemark. Ein Qualitätsverlust? Möglich. Gleichwohl verzichtet Sturm auf Fabio Pfohl, Maximilian Kammerer und Phil Hungerecker, die Nachwuchsspieler der Deutschen Eishockey Liga (DEL) in den Jahren 2016, 2017 und 2018. Er sieht die Amerika-Legionäre einen Schritt weiter.

Sturms Überraschungsspieler könnte Marc Michaelis sein

Sturm baut - wie einst Klinsmann mit Odonkor - auf den Überraschungseffekt. "Es wäre doch schön, wenn wir wieder so eine Story hätten wie mit Freddy Tiffels bei der WM 2017", sagt Sturm. Sein Tiffels 2018 heißt Marc Michaelis. Der 22-Jährige spielt für die Minnesota State University in der College-Liga NCAA, aus der im vergangenen Jahr auch Tiffels Anlauf zu einer WM-Teilnahme und einem NHL-Vertrag in Pittsburgh nahm. In der Vorbereitung schoss Michaelis drei Tore. Vor allem aber beeindruckte er Sturm mit seiner Geschwindigkeit und Handlungsschnelligkeit. Der echte Tiffels, obwohl von Pittsburgh zur Weiterentwicklung in die drittklassige ECHL verschickt, ist auch wieder mit dabei. Nicht zuletzt, weil er der beste Freund von Leon Draisaitl ist.

Wie Michaelis und der Münchner Dominik Kahun spielte Tiffels mit seinem Kumpel aus Kölner Kindertagen einst im Nachwuchs zusammen. Bei der WM sollen sie nun wieder gemeinsam wirbeln und NHL-Crack Draisaitl bei Laune halten. 2017, als der beste deutsche Eishockeyspieler nach dem Playoff-Aus seiner Edmonton Oilers ins laufende Turnier einstieg, musste er nach überschäumendem Lob für sein Debüt gegen harmlose Italiener erleben, wie schnell Vorschusslorbeer verwelken kann.

Gegen Lettland und im Viertelfinale gegen Kanada blieb der 22-Jährige hinter den immensen Erwartungen zurück, auch, weil viele seiner Ideen verpufften - die Kollegen waren gedanklich und körperlich nicht fix genug für Draisaitls Geistesblitze. Mit den Speedskatern Michaelis, Tiffels und Kahun, der nächste Saison in Chicago selbst in die NHL-Elite aufsteigen will, stehen ihm nun gleichaltrige Spielgefährten zur Verfügung. Nachdem die Oilers trotz Draisaitls 70 Scorerpunkten die Playoffs verpasst hatten, stieß er diesmal bereits während der Testphase zum Nationalteam und deutete mit sieben Scorerpunkten in drei Spielen sein Potenzial an. Er habe wohl genügend Zeit gehabt, sich an "das Niveau der anderen" zu gewöhnen, scherzte der Kölner Moritz Müller.