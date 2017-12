28. Dezember 2017, 23:08 Uhr Eishockey EHC verliert in Schwenningen









Die Münchner verpassen durch ein 2:4 in Schwenningen einen Vereinsrekord - und rutschen in der Tabelle auf den dritten Platz ab. Als nächster Gegner wartet Tabellenführer Nürnberg.

Von Christian Bernhard

Der EHC Red Bull München hat es verpasst, Vereins-Geschichte zu schreiben. Der amtierende Meister der Deutschen Eishockey Liga (DEL) verlor am Donnerstagabend bei den Schwenninger Wild Wings mit 2:4 (0:0, 1:2, 1:2) und kassierte die erste Niederlage nach zuvor neun Siegen in Folge. Zehn Erfolge in Serie hatte er noch nie geschafft. In der Tabelle rutschten die Münchner auf Rang drei ab; der Rückstand auf Spitzenreiter Nürnberg, gegen den der EHC am Samstag zu Hause spielt, beträgt drei Punkte. In einer ausgeglichenen Partie hatten die Münchner Pech, als Dominik Kahun in der 30. Minute die Scheibe an die Querlatte setzte. Besser machte es der Ex-Münchner Kai Herpich, der nach einem Scheibenverlust von Konrad Abeltshauser zum 1:0 für die Gastgeber traf (34.). Nach Maximilian Kastners 1:1 (37.) zogen die Wild Wings durch Mirko Höfflin (38.) und Stefano Giliati (41.) auf 3:1 davon. Will Acton machte nach Michael Wolfs Anschlusstreffer (46.) mit einem Schuss ins leere Tor alles klar (60.).