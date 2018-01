7. Januar 2018, 23:13 Uhr Eishockey EHC München bleibt Zweiter in der DEL









Beim spektakulären 4:5 nach Verlängerung gegen den ERC Ingolstadt verpasst der EHC München den Sprung an die Tabellenspitze.

Von Christian Bernhard

Der EHC Red Bull München hat den Sprung an die Tabellenspitze der Deutschen Eishockey Liga (DEL) verpasst. Wenige Stunden nachdem Tabellenführer Nürnberg Ice Tigers 2:3 nach Penaltyschießen in Mannheim verloren hatten, unterlag der EHC am Sonntagabend in einem spektakulären Derby beim ERC Ingolstadt mit 4:5 nach Verlängerung und bleibt damit Zweiter - einen Punkte hinter den Franken.

Die Münchner (im Bild: Jon Matsumoto im weißen Trikot) begannen stark und belohnten sich nach 121 Sekunden: Frank Mauer, der bereits am Freitag im Topspiel gegen die Eisbären Berlin getroffen hatte, erzielte das 1:0. Die Ingolstädter, die noch nicht auf ihren am Samstag verpflichteten Stürmer Tim Stapleton bauen konnten, drehten im Mitteldrittel auf: Erst traf Darin Olver nach einem Konter zum 1:1 (22.), dann sorgte Petr Taticek für das 2:2 der Hausherren (26.).Liga-Topscorer Keith Aucoin glich für die Münchner zwar zum 2:2 aus (31.), doch dank Olvers Überzahltreffer (38.) waren es die Ingolstädter, die mit einer Führung in den letzten Spielabschnitt starteten. Kurz zuvor hatte Münchens Kapitän Michael Wolf den Pfosten getroffen.

"Wir müssen schon konzentrierter sein", forderte Mauer vor der zweiten Pause. Gesagt, getan: Jerome Flaake (43.) und Dominik Kahun (45.) brachten den Meister innerhalb von eineinhalb Minuten wieder in Führung, aber Olver sorgte mit seinem dritten Treffer des Abends für das 4:4 (47.). In der Verlängerung besiegelte Thomas Greilingers Tor die EHC-Pleite.