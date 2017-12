9. Dezember 2017, 22:19 Uhr Eishockey Der Torwart, der sein eigenes Tor wegschiebt









David Leggio ist Torwart beim EHC München und hat eine sehr eigene Strategie entwickelt.

Wenn zwei Stürmer alleine auf ihn zurennen schiebt er sein Tor weg und provoziert einen Penalty. Da hat der Gegner keine Nachschuss-Möglichkeit.

Ist das nun sehr clever? Oder grob unsportlich?

Von Christian Bernhard, München

Gerd Müllers Wort hat in der Stürmer-Welt Gewicht, seine Maxime "Vor dem Tor niemals nachdenken" gilt sportartenübergreifend. Zu viele Gedanken im Moment des Abschlusses schaden meist mehr als sie helfen - egal ob im Fußball oder im Eishockey. Ross Mauermann, Stürmer des Eishockey-Erstligisten Bremerhaven, hatte am Freitagabend jede Menge Zeit nachzudenken, als er sich im eigenen Drittel alleine auf den Weg Richtung Tor des EHC Red Bull München machte. Was ihn dort erwartete, ließ aber nicht nur ihn ratlos zurück: Das Tor war verschoben, mutwillig. Münchens Torhüter David Leggio hatte sich einfach umgedreht und das Tor aus der Verankerung gestoßen. Mauermanns Abschluss-Gedanken waren hinfällig.

Was diese "unglaubliche Idee" (Münchens Stürmer Jon Matsumoto) noch unglaublicher macht, ist die Tatsache, dass Leggio genau das schon einmal getan hatte: 2014 in der nordamerikanischen AHL, damals waren zwei gegnerische Spieler alleine auf ihn zugelaufen. Leggios Überlegung: Lieber einen Penalty gegen sich, bei dem der Gegner nur einen Schussversuch hat, als eine Aktion im laufenden Spiel mit eventuellem Nachschuss. Sein Plan ging wie schon 2014 auf: Er hielt den Penalty von Mauermann beim Stand von 1:1. Acht Minuten später führte der EHC 3:1.

Am Ende gewann der Meister 5:2, er konnte sich über den dritten Sieg in Serie und einen gelungenen Spieltag in der deutschen Eishockey Liga (DEL) freuen, da die Eisbären Berlin und die Nürnberg Ice Tigers, direkte Konkurrenten um die Tabellenführung, gleichzeitig verloren und er nur noch drei Punkte Rückstand auf die erstplatzierten Berliner hat.

Es wurde aber nur über eine Szene gesprochen. Thomas Popiesch' Kommentar zur Aktion lautete: "Kein Kommentar." Die Gestik und Mimik des Bremerhavener Trainers gab aber unmissverständlich zu verstehen, dass er Leggios Aktion für eine grobe Unsportlichkeit hielt. Münchens Trainer Don Jackson, der seit mehr als 40 Jahren im Profi-Eishockey tätig ist, musste mehrfach schmunzeln, als er über die Szene sprach. Leggio sei "eine clevere Person, die sich eine Taktik zurecht gelegt hat, die ihr in solchen Situationen hilft", sagte Jackson. "Ich weiß, wie emotional er unseren Sport lebt. Ich weiß, wie er denkt. Deshalb muss ich ihm dafür Anerkennung zollen, denn er hat sich dazu Gedanken gemacht."

In Amerika wurden nach Leggios Aktion die Regeln geändert

Leggios Teamkollegen thematisierten ebenfalls die Cleverness ihres Torhüters. "Da bist' ein bisschen ein Fuchs", meinte EHC-Verteidiger Konrad Abeltshauser. "Vielleicht ist es unfair", sagte Doppel-Torschütze Matsumoto, "aber es ist nicht gegen die Regeln." Im Netz sorgte Leggios Aktion für hitzige Diskussionen. Clever oder unsportlich? "Es ist nicht an mir, das zu beurteilen", sagte Jackson, es als unsportlich zu bezeichnen, sei eine Ansicht. In einem Punkt legte er sich aber fest: Diese Szene habe "ohne einen Zweifel" das Momentum auf Seiten der Münchner gebracht.

Derjenige, dessen Meinung am meisten interessiert hätte, bekam vom EHC einen Maulkorb verhängt. Keine Interviews von Leggio, hieß es nach der Partie. Wie der 33-Jährige zu der Aktion stehen dürfte, ließen die Worte von Yannic Seidenberg erahnen. Der EHC-Verteidiger erzählte, Leggio habe seinen Münchner Mitspielern das Video von 2014 "100 Mal in der Kabine gezeigt". Auf seinem Twitter-Profil bezeichnet Leggio sich als Torhüter, Torhüter-Trainer - und Net Flipper.

Die DEL muss sich den Vorwurf gefallen lassen, warum sie die Regeln nicht schon längst verändert hat - Leggio spielt mittlerweile bereits seit mehr als zwei Jahren in München. Die AHL tat das nach Leggios "Premiere", seitdem gibt es dort für solch eine Aktion zusätzlich zum Penalty auch eine Spieldauerdisziplinarstrafe. Abeltshauser kann sich gut vorstellen, dass die Liga nun darauf reagiert. "Mich würde es wundern, wenn nicht", sagte er. Alle Münchner Spieler hätten sich die Szene nach dem Spiel noch einmal in der Kabine angeschaut: "Wir können jetzt darüber lachen", sagte er, "für uns ist es gut ausgegangen."