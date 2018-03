Es ist ein Duell mit Tradition: Die erste Partie zwischen Deutschland und Spanien hat laut den Annalen des Deutschen Fußball-Bundes am 12. Mai 1935 in Köln stattgefunden, Deutschland verlor 1:2. Bei einem Turnier standen sich beide Nationen erstmals 1966 bei der WM in England gegenüber. Lothar Emmerich (Bildmitte) und Uwe Seeler trafen in der Vorrunde für Deutschland. Für die Spanier war das Turnier damit beendet, Deutschland zog ins Finale ein. Dort unterlagen sie dem Gastgeber - auch dank des Wembley-Tores, über das noch Jahrzehnte später diskutiert werden sollte.