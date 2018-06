4. Juni 2018, 18:54 Uhr Dritte Liga Uerdingen darf aufsteigen

Der DFB entscheidet zugunsten des künftigen Drittligisten. Der Meister der Regionalliga West sei nicht Schuld gewesen, dass Geld zu spät eingegangen war.

Von Ulich Hartmann, Frankfurt/Krefeld

In Krefeld am Niederrhein haben Fußballfans am Montagnachmittag allenthalben die aufregendste Live-Übertragung der jüngeren Vereinshistorie angesehen. Die Monitore zeigten den bangenden Fans vom KFC Uerdingen aber keinen Sport, keinen Ball und keine Tore - sie zeigten im Internet beim DFB-TV bloß einen Mann mit Jacket und Krawatte. Es war Rainer Koch, Vizepräsident des Deutschen Fußball-Bundes in seiner Funktion als Vorsitzender des Zulassungsbeschwerdeausschusses. Um kurz nach 17.30 Uhr brach in Krefeld Jubel aus, als wäre ein bedeutsames Tor gefallen. Der DFB nämlich erlaubte den Uerdingern den Aufstieg in die dritte Liga, weil die verspätet eingegangene Zahlung einer sogenannten Liquiditätsreserve in Höhe von 1,2 Millionen Euro am Dienstag vergangener Woche nicht dem Verein, sondern der transferierenden Bank anzulasten sei.

Uerdingens Torwart René Vollath hatte vor der Entscheidung noch pathetisch über Herz, Liebe und tiefe Trauer getwittert, der russische Mäzen Mikhail Ponomarev hatte, kaum verklausuliert, gar seinen Rückzug als Präsident und Geldgeber des Fußballklubs angedroht - aber beides hatte keinen Einfluss auf die Entscheidung. Acht Tage nach dem gewonnenen Relegations-Rückspiel bei Waldhof Mannheim bekam der KFC grünes Licht für seine ersehnte Rückkehr in den Profifußball.

Erst damit ging endgültig eine ungewöhnliche Regionalliga-Relegation zuende, denn das Rückspiel in Mannheim war wegen zündelnder Waldhof-Fans abgebrochen und mit 2:0 für Uerdingen gewertet worden. Wäre dem KFC am Montag der Aufstieg verweigert worden, dann wäre stattdessen ausgerechnet Mannheim mit seinen Skandalfans aufgestiegen.

Am verspäteten Eingang der 1,2 Millionen Euro sei aber der Klub nicht schuld, begründete Koch. "Es ist festgestellt worden, dass bei normalem Geldfluss der Betrag vor Ablauf der Frist valutiert worden wäre." Die Frist war am Dienstag um 15.30 Uhr abgelaufen, das Geld aber erst am nächsten Morgen um 7.50 Uhr eingegangen.

Für Uerdingen soll die dritte Liga nur eine Zwischenstation auf dem Weg in die zweite Liga sein. Der in Düsseldorf wohnenden Mäzen Ponomarev (die 1,2 Millionen Euro sollen dem Vernehmen nach aus Russland überwiesen worden sein) hätte sein Engagement in Krefeld wohl beendet. Er sagte: "Es wäre für mich emotional nicht möglich gewesen, kommende Saison wieder in der Regionalliga zu spielen." Die Heimspiele in der dritten Liga wird Uerdingen mangels eines geeigneten Stadions aller Voraussicht nach in Duisburg austragen müssen.