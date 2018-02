23. Februar 2018, 17:22 Uhr Olympia Für Russland könnte der Deal platzen

Die Bob-Pilotin Nadescha Sergejewna wird mit einem unerlaubten Mittel erwischt, die russischen Verantwortlichen stellen sie als Einzeltäterin dar.

Sie wissen: Der Fall könnte größere Auswirkungen haben.

Interessant wird sein, wie das IOC und sein Präsident Thomas Bach reagieren.

Von Johannes Aumüller, Pyeongchang

Wer den Freitag im olympischen Park zu Gangneung verbrachte, der konnte tagsüber auf gut gelaunte Vertreter der russischen Delegation treffen. Zunächst gab es im Eiskunstlauf die erste Goldmedaille dieser Spiele für die "Olympischen Athleten aus Russland" (OAR) und noch dazu eine silberne. Ein paar Stunden später qualifizierte sich die Eishockey-Mannschaft fürs Finale gegen Deutschland. Zudem schien hinter den Kulissen alles bereitet zu sein für eine Rückkehr Russlands in die olympische Familie zur Schlussfeier am Sonntag - mitsamt dem Einmarsch unter russischer Flagge. Doch dann platzte in diese gute Stimmung hinein die Nachricht eines neuerlichen Dopingfalls eines Olympia-Teilnehmers aus Russland. Und damit verbunden eine Frage: Was bedeutet das alles für die angedachten Rückkehrpläne?

Am Freitagabend koreanischer Zeit bestätigte der russische Bob-Verband, dass die Pilotin Nadescha Sergejewa positiv auf die verbotene Substanz Trimetazidin getestet worden sei. Auf ein Mittel, das stimulierende Wirkung haben soll und die Ausdauer verbessern kann. Damit haben die Spiele von Pyeongchang ihren vierten Dopingfall - und die OAR-Mannschaft ihren zweiten nach dem Curler Alexander Kruschelnizkij (Meldonium).

"Ich kann sagen, dass sie uns alle enttäuscht hat"

Sergejewa hatte sportlich keine große Rolle gespielt. Sie war mit ihrer Partnerin Anastassija Kotscherschowa zur Wochenmitte Zwölfte im Zweier-Bob geworden. Noch am 13. Februar sei ein Test bei ihr negativ gewesen, hieß es. Fünf Tage später sei die verbotene Substanz in einer geringen Dosis in ihrem Körper gefunden worden. Sergejewa war schon 2014 bei den Sotschi-Spielen gestartet. Zudem gehörte sie zu jenen russischen Athleten, die im Frühjahr 2016 mit dem Herzmittel Meldonium erwischt und zunächst suspendiert worden waren. Damals kam sie um eine längere Sperre herum.

Der Grund: Das in Russlands Sport sehr verbreitete Mittel war erst zum 1. Januar 2016 neu auf die Dopingliste gesetzt worden. Und aufgrund neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse konnte nicht ausgeschlossen werden, dass Sergejewa das Mittel noch 2015, als es noch erlaubt war, zu sich genommen hatte.

Nach dem Befund am Freitag hieß es in einer Erklärung: "Der Bob-Verband Russlands und die Athletin selbst sind sich des Ausmaßes ihrer Verantwortung und der Auswirkungen des Vorfalls auf das Schicksal des gesamten Teams bewusst." Die russischen Verantwortlichen schossen sich schon schwer auf Sergejewa ein: "Leider zeugt dieser Fall von der Fahrlässigkeit der Sportlerin. Ich kann sagen, dass sie uns alle enttäuscht hat", sagte Delegationsleiter Stanislaw Posdnjakow. Und die Zeitung Sport Express titelte vorwurfsvoll: "Was ist das nur für eine Sportlerin?"