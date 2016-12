24. Dezember 2016, 11:33 Uhr Doping im Biathlon Vergiftete Winterwelt









Feedback

Anzeige

Die Biathlon-Szene streitet, wie sie mit dem russischen Staatsdoping umgehen soll. Wolfgang Pichler, früher Trainer in Russland, fordert den Rauswurf der ganzen Mannschaft.

Von Volker Kreisl

Es kann gut sein, dass demnächst auch eine jener russischen Biathletinnen auffliegt, die fast nur in Ruhpolding trainiert hatten. Damals, vor den Olympischen Spielen 2014 in Sotschi, war dies eine Maßnahme von Wolfgang Pichler gegen Doping in seinem russischen Team gewesen: Training weit weg von Russland, dazu eine lückenlose Überwachung der Leistungsdaten, das musste reichen. Der Ruhpoldinger Coach, der das russische Frauenteam zuvor übernommen hatte, war bekannt für seine offene Anti-Doping-Haltung, er hatte also getan, was in seiner Macht stand, und er glaubte, dass seine Sportlerinnen sauber waren. Heute ist er sich da nicht mehr so sicher.

Auch wenn der Wintersport - wie der Sommersport - Skandale hervorbringt, so wird er doch medial als weiße und heile Welt vermarktet. Das funktioniert verlässlich, wie man an den hohen Einschaltquoten im Biathlon erkennen kann. Die Vertreter des Ski-Zweikampfs stehen im Zentrum des Wintersports, und sie präsentieren sich besonders als harmonischer Clan.

Doch nun herrscht Streit in der Familie. Im Biathlon ging es zuletzt nicht mehr um die Sieger eines Rennens, sondern um die Frage, wie man mit dem russischen Staatsdoping umgehen soll. Die Atmosphäre ist vergiftet, beherrscht von Unsicherheit, Misstrauen und Wut gegen die gerade wieder mal plötzlich erfolgreichen russischen Kontrahenten (Weltcup-Ergebnisse) - und gegen den eigenen Weltverband IBU.

Am Donnerstagabend beschloss die Föderation zwar erste Konsequenzen, aber die sind zunächst sehr vorsichtig. Über Weihnachten und die kommenden Wochen herrscht also weiterhin Unsicherheit darüber, ob die kommenden Weltcup-Resultate im Nachhinein korrigiert werden müssten - und ob sich die IBU überhaupt traut, wirklich durchzugreifen. 31 verdächtige russische Biathleten gibt es, zwei wurden provisorisch gesperrt, gegen 29 wird weiter ermittelt, und zum Beispiel Pichler hofft nun, dass danach wirklich Beweise vorgelegt werden.

Anzeige

Im Übrigen hat Russlands Verband RBU von selbst den Junioren- und den Erwachsenenweltcup, die für März in Tjumen/ Sibirien geplant waren, zurückgegeben. Das dürfte allein taktisch motiviert sein, denn so, wie sich die Dinge zuletzt entwickelten, wäre ohnehin kaum ein anderer Biathlet dort angetreten. Der französische Weltcup-Dominierende Martin Fourcade, die tschechische Top-Läuferin Gabriela Koukalova und am Ende die gesamte norwegische Mannschaft hatten mit Boykott gedroht.

1000 Athleten sollen alleine von 2011 bis 2015 in eine staatlich gelenkte Doping-Verschwörung im russischen Sport involviert gewesen sein. Zu diesem Ergebnis kommt der Bericht, den Sonderermittler Richard McLaren Anfang Dezember vorlegte. IOC-Präsident Thomas Bach reagierte auf die Enthüllung mit "Erschrecken und in Teilen innerer Wut", plädiert aber weiterhin gegen einen Komplett-Ausschluss russischer Sportler. Immer mehr Athleten und Offizielle sehen das anders. Russische Politiker und Funktionäre bestreiten weiterhin jedes Staatsdoping.

Dieses Szenario wiederholte sich in fast allen Wintersportarten, in denen Russland erfolgreich ist. Aktiv wurde am Freitag sogar das Internationale Olympische Komitee (IOC), das konkrete Maßnahmen zuletzt eher den Verbänden überließ. Es leitete Disziplinarverfahren gegen 28 russische Teilnehmer der Winterspiele 2014 ein. Die Bobfahrer hatten den Russen die WM in Sotschi bereits vergangene Woche entzogen, am Freitag suspendierte der Ski-Weltverband Fis nun sechs russische Langläufer bis auf weiteres. Auch sie sollen in Verbindung mit Dopingverstößen in Sotschi 2014 stehen.