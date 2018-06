5. Juni 2018, 11:51 Uhr DFB-Team vor der WM Gleich zwei Torhüter mit wenig Spielpraxis

Manuel Neuer ist im Trainingslager der deutschen Nationalmannschaft eine Punktlandung gelungen, der Mittelfuß machte keine Probleme und Neuer fährt als Nummer eins zur WM.

Bei der Nominierung des Kaders durch Bundestrainer Joachim Löw wird deutlich, wie wichtig Neuer für die Mannschaft ist - als Führungsspieler.

Bemerkenswert ist, dass Kevin Trapp statt Bernd Leno als dritter Torhüter mit nach Russland darf - auch Trapp hat nur wenig Spielpraxis.

Von Christof Kneer

Er habe schon "Einzelgespräche mit den Spielern geführt, die abreisen müssen", hat Manuel Neuer am Montag bei der Pressekonferenz dann noch verraten. Das ist einerseits ungemein lieb von ihm, andererseits aber auch sehr bezeichnend. Sogenannte Einzelgespräche dürfen im Fußball nur von Menschen vorgenommen werden, die mit der vorschriftsmäßigen Menge an Prokura ausgestattet sind, von Vorständen, Managern, Trainern. Und von Manuel Neuer, selbstverständlich.

Zwar ist das Wort "Führungsspieler" von ebenso erhabener Scheußlichkeit wie das "Einzelgespräch", aber ohne diese beiden Begriffe kann in Deutschland auf gar keinen Fall Fußball gespielt werden. Auch Führungsspieler führen Einzelgespräche, auch sie sind ausreichend mandatiert für diesen Auftrag. Und so war dieser kleine Satz, den Manuel Neuer unter die Leute brachte, in Wahrheit ein großer Satz.

Neuers Satz von den Einzelgesprächen fasst in Neuers eigenen Worten das zusammen, was viele Mitspieler zuletzt mit unterschiedlichen Worten immer wieder gesagt haben: dass Neuer der Chef ist, dass er eine Ausstrahlung und eine Aura besitzt, dass man sich mit ihm im Tor wohler fühlt als ohne ihn im Tor; und dass all das natürlich nicht gegen Marc-André ter Stegen, seinen Stellvertreter, verwendet werden soll.

Neuer, 32, war der Überraschungsgast bei dieser Nominierungs-Veranstaltung, es käme nachher noch "ein Spieler", sagte Pressesprecher Jens Grittner geheimnisvoll. Tatsächlich hatte man bis zum Österreich-Länderspiel am vorigen Samstag ja kaum mehr gewusst, ob es diesen Neuer wirklich gibt, man hatte von ihm und seinem Mittelfuß raunen hören, und manchmal sah man Trainingsbilder, die so verwackelt waren wie die Bilder vom Ungeheuer von Loch Ness (okay, vielleicht hat man sich das Verwackeln auch nur eingebildet).

Es wirkt, als sei er nur mal eben kurz ums Eck gewesen

Nun saß Manuel Neuer da also im Pressezelt in Eppan, absolut scharf und in voller Lebensgröße, und er sagte Sachen wie: "Ich habe den Glauben nie verloren." Oder: "Ich bin fest davon überzeugt, dass ich den Belastungen bei einem Turnier standhalte." Am Ende traute er sich sogar an ein Witzchen: Er stehe sehr gut da, sagte Neuer, er habe ja gerade erfolgreich "eine englische Woche" hinter sich gebracht.

Er meinte damit das Länderspiel in Österreich sowie die zwei internen Testkicks in Eppan gegen die hauseigene U 20.

War was? Am Ende der Pressekonferenz wirkte es tatsächlich so, als sei Manuel Neuer nur mal eben kurz ums Eck gewesen, ein paar Panini-Bildchen kaufen vielleicht. Acht Monate Spielpause, soundsoviel verschobene Comebacks und Geraune um seine Karriere? Er werde "unvorbelastet" ins erste Gruppenspiel gegen Mexiko (17. Juni) gehen, versicherte Neuer, "das Risiko ist wie bei jedem anderen Spieler auch".