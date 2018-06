Manuel Neuer

Als Manuel Neuer zum ersten Mal das Feld betrat, hagelte es auf ihn hernieder. Eiskörner prasselten aus den dunklen Wolken über Klagenfurt auf den Versehrten, und er verzog keine Miene. Torwarttrainer Andreas Köpke schoss ihn warm. Dann entschied jemand: Es regnet zu viel. Wieder rein. Dann kam er wieder raus. Dann ging er wieder rein. Dann kam er wieder raus. 100 Minuten und zwei Warmmachprogramme hat es gedauert, bis Neuer dann einen Ball halten durfte, der nicht von Bundestorwarttrainer Köpke geschossen wurde. Darum erst einmal die trockene Nachricht: Der Fuß hat gehalten. Die ersten Pässe spielte er damit sauber zu Antonio Rüdiger und Niklas Süle, die ersten Schüsse mit den Händen hielt er nach 14 und nach 15 Minuten, beide kamen von Alessandro Schöpf und waren so mittelhart. Eine scharfe Rückgabe von Süle passte er präzise und unter Bedrängnis zu Rüdiger. Überspielte einmal den österreichischen Abwehrblock mit einem langen Ball auf Mesut Özil. Entließ sich dann in der 32. Minute endgültig selbst aus dem Krankenstand, als ihn Florian Grillitsch mit einem Schuss ins kurze Eck überlisten wollte und Neuer ihn mit der rechten Hand nach einem Reflex rausfischte. Beim Volleyschuss-Gegentor von Martin Hinteregger machtlos - die Distanz war zu kurz. Nur Sekunden nach dem 1:1 drehte er die Schulter geschickt in einen Arnautovic-Schuss. Beim 2:1 ebenso machtlos. Schickte trotz zweier Gegentore die Botschaft an die Republik: Bin gesund, kann spielen.