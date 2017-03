26. März 2017, 14:18 Uhr DFB-Team Khedira, der Siegermentalitätsleader









Feedback

Anzeige

In der WM-Qualifikation gegen Aserbaidschan führt Sami Khedira die DFB-Elf als Kapitän an.

Der verletzungsanfällige Mittelfeldspieler hat für seinen Körper den perfekten Weg gefunden.

Hier geht es zu allen Ergebnissen der WM-Qualifikation.

Von Claudio Catuogno , Baku

Es waren seltsame Nachrichten, die sich aus dem 3000 Kilometer entfernten Almaniya bis ins Tofiq-Bəhramov-Stadion von Baku herumgesprochen hatten, in dem Joachim Löw am Samstagnachmittag in einem kleinen Kellerraum Platz nahm. Er habe gehört, berichtete ein aserbaidschanischer Sportreporter dem deutschen Bundestrainer in vorzüglichem Deutsch, dass es inzwischen schwierig sei, Spieler für die Nationalmannschaft zu finden. Die Spieler hätten in ihren Klubs genug zu tun, außerdem verspürten sie "keine Lust" auf Länderspiele. Ob das denn stimme.

Joachim Löw hat das sehr gelassen zurückgewiesen. Ja, es habe ein paar verletzungsbedingte Absagen gegeben, "aber mein Eindruck ist: Die Spieler kommen geeeerne zur Nationalmannschaft", sagte er. Geeeerne mit mindestens vier "e". Der Übersetzer übersetzte dann eine Weile, und am Ende seiner Ausführungen war für die des Aserbaidschanischen nicht so mächtigen Reporter aus Almaniya immerhin das Wort "Nonplusultra" zu verstehen. Damit wäre auch dieses Missverständnis geklärt.

Die Nationalmannschaft als Nonplusultra, das vermittelt sich halt in jeder Sprache. Sogar in der Körpersprache. Zum Beispiel in der Körpersprache jenes Mannes, der am Samstag ein paar Minuten vor Löw im Tofiq-Bəhramov-Stadion erschien - und der die deutsche Elf im EM-Qualifikationsspiel an diesem Sonntag (18 Uhr MESZ im SZ-Liveticker) als Kapitän auf den Platz führen wird: Sami Khedira.

Khedira trug einen blütenweißen Trainingspulli mit Rollkragen, offenbar ein neues Exponat aus der DFB-Modekollektion. Und wie er da so vor dem Mikrofon saß, aufrecht, den Hals eingefasst von wirklich sehr weißem Weiß, wirkte er weniger wie ein Fußballer. Eher wie der Kommandant eines Raumgleiters, der jetzt gleich sehr viel Lust hat, eine formidable Attacke anzuführen. Selbstverständlich ohne dabei nur für einen Moment die Haltung zu verlieren.

Anzeige

Was Sami Khedira für das Kapitänsamt befähige, wurde Joachim Löw gefragt. Er antwortete mit einer fast nur aus Hauptwörtern bestehenden Lobpreisung. "Leadership. Vorbild an Einstellung. Guter Kommunikator. Siegermentalität. Professionalismus. Das ist Sami Khedira." Tatsächlich ist der 29-jährige Mittelfeldspieler von Juventus Turin schon weniger treffend beschrieben worden (auch unter Verwendung von deutlich mehr Worten).

Wobei der Bundestrainer all diese Eigenschaften nicht in erster Linie deshalb an Khedira schätzt, weil er ihm, dem kommunizierenden Siegermentalitätsleader, jetzt bedenkenlos die Binde anvertrauen kann. Die muss Löw in Baku sowieso nur temporär neu vergeben: Der Torwart und Stamm-Kapitän Manuel Neuer hat die Reise wegen Wadenproblemen abgesagt. Tatsächlich hat Löws Elf auf dem Platz längst eine derart zuverlässig gewachsene Hierarchie, dass der Bundestrainer die Kapitänsfrage fast irrelevant findet. Gar nicht irrelevant findet es Löw hingegen, wenn Khedira all seine Fähigkeiten als Spielgestalter im Mittelfeld zur Geltung bringt. Bei Juve klappt das seit Wochen vorzüglich.