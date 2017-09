4. September 2017, 16:24 Uhr DFB-Team Der Luxus wird für Löw zum Risiko









Das glückliche 2:1 gegen Tschechien in Prag zeigt die neue Aufgabe von Joachim Löw.

Der von ihm selbst ausgerufene "härteste Konkurrenzkampf" seiner Amtszeit ist nicht nur für die Spieler eine völlig neue Herausforderung, sondern auch für den Coach.

Der Bundestrainer hat so viele Spieler und Systeme wie noch nie - er muss aber die richtige Mischung finden, darf dabei nicht überziehen.

Von Christof Kneer, Prag/Stuttgart

Könnte Havard Nordtveit auch für Deutschland verteidigen? Wäre Stürmer Joshua King gut genug, nicht nur für den AFC Bournemouth regelmäßig Tore zu schießen, sondern auch für die deutsche Nationalmannschaft? Und Sander Berge, 19, das Top-Talent? Käme er, wäre er Deutscher, auch schon in die Nähe der obersten Mannschaft des Landes?

Es gibt tatsächlich Fragen, die noch nie ein Mensch gestellt hat, insofern war es vermutlich höchste Zeit, dass diese Frage nun endlich in der Welt war. Ob es einen Spieler der norwegischen Nationalelf gebe, den er gerne in seiner eigenen Mannschaft hätte? Das wollte ein norwegischer Reporter am Sonntag von Joachim Löw wissen. Es war ein netter Versuch. Denn das hätte dem Boulevard, entsprechend hingedreht, ja schon ein paar saubere Schlagzeilen liefern können: Hoppla, was läuft da mit Nordtveit? Oder: Löw: Lieber King als Gomez! Oder so.

Womit der Reporter nicht rechnen konnte: dass Löw ein höflicher Mensch ist. Und dass ihm der Gegner manchmal einigermaßen wurscht ist, auf höfliche Weise selbstverständlich. "Wir wissen natürlich, wie sie grundsätzlich spielen, aber bei allem Respekt interessiert mich Norwegen nur bedingt", sagte Löw vor dem Qualifikationsspiel in Stuttgart. Und ob er einen norwegischen Spieler haben wolle? Darüber müsse er sich keine Gedanken machen, "ich bin mit meiner Mannschaft zufrieden".

Löw hat ein Luxusproblem

Das wäre ja auch noch schöner: Wenn dieser Bundestrainer, der ohnehin schon aus 38 oder 43 hochkarätigen Kräften auswählen muss, sich diese Auswahl jetzt noch ohne Not erschweren würde. Der Kollege könne zurzeit "drei Mannschaften auf demselben Niveau stellen", hat Norwegens Nationaltrainer Lars Lagerbäck gerade gesagt, und natürlich klang im Untertitel mit: Wie gerne hätte ich wenigstens eine! Aber allen Nationaltrainern der Welt sei zum Trost gesagt: Ja, es ist einerseits schon ein sehr cooler Lebensentwurf, im Moment Joachim Löw zu sein. Andererseits: Wird zu viel Luxus nicht irgendwann ungesund?

Zwei Tage, bevor Löw bei der Pressekonferenz in Stuttgart auf norwegische Reporterfragen antwortete, hatte seine Elf 2:1 in Prag gewonnen, dabei aber "ein Qualifikationsspiel der schlechteren Sorte" abgeliefert, wie Abwehrspieler Mats Hummels anmerkte. Hummels fiel das Übelnehmen leicht, er hatte diesem nicht standesgemäßen Spiel mit seinem Kopfballtor kurz vor Schluss wenigstens ein standesgemäßes Ergebnis beschert. Aber nach einem tadellosen Start samt frühem Treffer von Timo Werner (4.) war Löws Luxusproblem überraschend schnell sichtbar geworden. Dem Bundestrainer geht es neuerdings wie einem viel zu reichen Menschen, der unzählige Spitzenfahrzeuge in der Garage hat und sich nur schwer entscheiden kann: Welches nehm' ich denn heute? Es kann dann schon mal vorkommen, dass man ein besonders ausgefallenes Cabrio wählt, wobei es dann nach vier tadellosen Fahrminuten scheußlich zu schiffen anfängt.