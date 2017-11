9. November 2017, 09:55 Uhr DFB-Team Bei Götze kehrt die Freude zurück









Vor knapp einem Jahr lief Mario Götze zum letzten Mal für die Nationalmannschaft auf.

In Berlin verkündet er, er sei wieder bei "hundert Prozent" und freue sich auf die Spiele.

Er sei außerdem gereift in der Zeit seiner Stoffwechselerkrankung - und habe über seinen Spielstil nachgedacht.

Von Javier Cáceres, Berlin

Mario Götze drehte den Kopf ein wenig weg. Man musste kein Experte in Sachen Körpersprache sein, um zu erahnen, dass ihm die Situation ein wenig unangenehm war. Götze, 25, saß in einem komplett verglasten Raum in Berlin, die Werbewand mit dem Logo von DFB-Sponsoren im Rücken, den Pressesprecher des Verbandes zu seiner rechten, Bayern Münchens Abwehrspieler Niklas Süle zu seiner linken Seite. Der Moment, als Götze den Kopf zur Seite und dazu leicht schräg nach unten neigte, war, als Süle gefragt wurde, wo er denn damals gewesen sei.

Damals, das hieß: am 13. Juli 2014, als Götze im WM-Finale von Rio de Janeiro eingewechselt wurde, einen Pass von André Schürrle erlief, den Ball ins Tor spitzelte, Deutschland durch diesen Treffer Weltmeister und Götze unsterblich wurde, in den Maßstäben des Fußballs. Er ist seitdem und für immer ein WM-Finalsiegtorschütze - wie Helmut Rahn (1954), Gerd Müller (1990) oder Andreas Brehme (1990).

Süle, heute so alt wie Götze damals, erzählte, dass er die Szene, wenig überraschend, zusammen mit Freunden gesehen hatte, "als großer Fan komplett ausgerastet" sei, ehe er konstatierte, dass es "ein Riesengänsehautmoment fürs ganze Land" gewesen sei, den Götze da fabriziert hatte. Götze versteckte seine Betretenheit hinter einem Lächeln.

Für Götze war es befreiend, als er sein Gesundheitsproblem bekämpfen konnte

Als er selbst nach dem Tor von Rio gefragt wurde, zum wahrscheinlich trillionensten Mal, sagte er: "Es ist ein ausschließlich positives Erlebnis für mich gewesen". Er erinnere sich auch gern daran, fühle sich aber der Zukunft verpflichtet: "Jetzt ist 2017, und 2018 steht vor der Tür - mit einer Weltmeisterschaft."

Fast ein Jahr ist es her, dass Götze letztmals bei der Nationalelf dabei war, vor rund 360 Tagen spielte er gegen Italien mit, und das Verblüffende daran ist: Es kommt einem noch viel länger vor. Nach dem Tor von Rio hatte er eine schwierige Zeit beim FC Bayern unter Pep Guardiola, an die sich eine schwierige Zeit unter Thomas Tuchel bei Borussia Dortmund nahtlos anschloss. Im Frühjahr zog er sich zurück, aufgrund einer Stoffwechselerkrankung. Diese war insofern befreiend, wie DFB-Teammanager Oliver Bierhoff berichtete, als Götze damit endlich gewusst habe, dass er ein konkretes Gesundheitsproblem bekämpfen könne.

"Natürlich belastet dich das, wenn du mal richtig marschieren und sprinten willst und dann merkst: Irgendwo kommt das Benzin nicht richtig durch", schilderte Bierhoff. Tempi passati, sagte Götze. Er sei "voller Vorfreude" auf das Comeback im DFB-Team. Vor allem sagte er, sich vor den Testspielen in England (Freitag, 21 Uhr/live im ZDF) und gegen Frankreich in Köln (Dienstag, 20.45 Uhr/live in der ARD) "bei hundert Prozent" zu fühlen. Größere Orientierungsprobleme hatte er nicht nach der langen Absenz, "ich habe alle wiedererkannt", scherzte er. Umgekehrt erfuhr er viel Herzlichkeit, die nur von jener getoppt worden sein dürfte, die dem Dauerpatienten Ilkay Gündogan (Manchester City) entgegenschlug. "Es ist einfach ein gutes Erlebnis, wieder dabei zu sein nach all der Zeit", sagte Götze.