Werder Bremen besiegt den SC Freiburg im DFB-Pokal und steht im Viertelfinale.

Dabei gibt es eine umstrittene Szene, Schiedsrichter Guido Winkmann gibt das 3:1 für Bremen trotz gezückter Abseitsfahne.

Leverkusen siegt 1:0 gegen Gladbach.

Nach dem Abpfiff stürmten Christian Streich und dessen Profis auf Guido Winkmann zu und sagten dem Schiedsrichter deutlich ihre Meinung, vor allem Torwart Alexander Schwolow war kaum zu beruhigen. Vier Tage vor Heiligabend waren dem Keeper des SC Freiburg und seinem Coach nicht nach Besinnlichkeit zumute. Zuvor waren die Breisgauer durch ein 2:3 (1:2) bei Werder Bremen aus dem DFB-Pokal ausgeschieden und wurden dabei in einer entscheidenden Situation benachteiligt.

Beim Tor von Philipp Bargfrede zum 3:1 für die Gastgeber stand Jerome Gondorf klar im Abseits und sperrte seinem Teamkollegen den Weg frei. Der Referee aus Kerken ließ sich aber nicht von den Protesten der Freiburger beeindrucken und gab den Treffer, obwohl sein zuständiger Assistent die Fahne gehoben hatte. Bremen ließ sich davon nicht beeindrucken und kann weiter von seinem siebten Pokalsieg träumen. Zwei Tage nachdem die Bremer Verantwortlichen den bisherigen Interimstrainer Kohfeldt als Chefcoach bestätigt hatten, machten Ishak Belfodil (3.), Florian Kainz (20.) und Philipp Bargfrede (69.) den Erfolg der Werderaner perfekt. Der ehemalige Bremer Nils Petersen (28., Foulelfmeter) und Yoric Ravet (86.) trafen für die Gäste aus dem Breisgau. Bremen gewann sein 37. Pokalspiel in Folge vor eigenem Publikum und ist seit 29 Jahren in diesem Wettbewerb an der Weser ungeschlagen.

"Das war ein wichtiger Sieg, um positiv in die Winterpause zu gehen. Dafür mussten wir aber wirklich alles reinhauen", sagte Bremens Kainz nach dem Abpfiff: ""Unser Sieg war verdient, vielleicht am Ende ein bisschen glücklich." In ihrem letzten Spiel des Jahres bestimmten die Gastgeber vor 33 519 Zuschauern in den ersten 25 Minuten eindeutig das Geschehen. Auch ohne den zuletzt angeschlagenen Nationalspieler Max Kruse, der beim Anpfiff nur auf der Bank saß und erst in der 75. Minute eingewechselt wurde, und den verletzten Kapitän Zlatko Junuzovic schnürten die Gastgeber Freiburg in der eigenen Hälfte ein.

Bereits die erste gelungene Offensivaktion vollendete Belfodil zur Führung, ehe Kainz nachlegte. Beide Male zeichnete sich Jerome Gondorf als Vorlagengeber aus. Freiburg musste sich von diesem Schock erst einmal erholen. Nachdem Ravet im Werder-Strafraum von Milos Veljkovic und Philipp Bargfrede gemeinsam zu Fall gebracht wurde, konnte SCF-Torjäger Petersen vom Punkt verkürzen. Nach der Pause waren die Gäste wesentlich aktiver, klare Torchancen konnten sie aber nicht verbuchen. Nachdem Schwolow in der 62. Minute noch glänzend gegen Bargfrede reagiert hatte, musste es sich sieben Minuten später geschlagen geben.

Freiburg kämpfte weiter gegen das Aus und kam spät durch Ravet bis auf ein Tor heran, zu mehr reichte es nicht mehr. Der SC kann sich nach der Winterpause voll auf den Klassenerhalt konzentrieren, während der Tabellen-16. Bremen weiter auf zwei Hochzeiten tanzt.