Der FC Bayern und der BVB treffen in diesem Jahrtausend bereits zum achten Mal im DFB-Pokal aufeinander. Das blieb nie ohne Folgen: Wie jede dieser Partien die Fußball-Geschichte verändert hat.

Von Benedikt Warmbrunn und Christof Kneer

Bleibt Peter Stöger auch über den Sommer hinaus Trainer von Borussia Dortmund? Oder folgt auf ihn Julian Nagelsmann? Und bleibt Jupp Heynckes vielleicht doch ein klitzekleines Jährchen länger Trainer des FC Bayern? Oder löst ihn Thomas Tuchel oder Jürgen Klopp oder Niko Kovac ab? Oder doch Julian Nagelsmann? Oder holt Uli Hoeneß den in Dortmund abgelösten Peter Stöger, um ihn dann im Herbst 2018 wieder durch seinen geliebten Jupp zu ersetzen? Vor dem Jahreswechsel beschäftigen die Rivalen zukunftsweisende Fragen, auf die selbst die Verantwortlichen noch keine Antwort wissen. Sobald sie es wissen, werden sie aber an diesen Mittwochabend (20.45 Uhr) zurückdenken, ans Achtelfinal-Duell der beiden Klubs im DFB-Pokal. Sieben Mal sind die beiden Teams in diesem Jahrtausend im DFB-Pokal aufeinandergetroffen, jedes Spiel hat den weiteren Verlauf der Geschichte verändert, alle Spiele gelten also unbestritten als Jahrtausendspiele.

April 2008, Finale: Der doppelte Toni

Das erste Jahrtausendspiel im Pokal, schließlich ist es das erste Pokalspiel der beiden Mannschaften in diesem Jahrtausend. Der FC Bayern gewinnt 2:1 nach Verlängerung, weil Luca Toni ("Unser Wahnsinnstransfer", Uli Hoeneß) zwei Tore schießt und Oliver Kahn in seinem letzten Pokalfinale in der 100. Minute reaktionsschnell einen Schuss von - unvergessen - Florian Kringe pariert. Ins Finale war der FC Bayern übrigens nur gekommen, weil Kahn in der ersten Runde im Elfmeterschießen ein paar Elfmeter gehalten hatte. In Burghausen. "Das ist schon jetzt eine perfekte Saison für uns", jubelt Hoeneß nach dem Gewinn des Doubles. Aber das waren auch die Ansprüche aus einem anderen Jahrzehnt. Für Borussia Dortmund beginnt wenige Wochen später mit dem Antritt des neuen Trainers Jürgen Klopp die Zukunft. In München fängt Jürgen Klinsmann an, sie müssen, so gesehen, noch ein wenig auf die Zukunft warten.

Mai 2012, Finale: Der dreifache Lewy

Dortmund gewinnt 5:2 und somit zum fünften Mal in Serie gegen die Bayern, die damals überraschenderweise von Jupp Heynckes trainiert werden. Außerdem gewinnt der BVB zum ersten Mal in der Klubhistorie das Double. Robert Lewandowski schießt als erster Spieler nach Uwe Seeler (1963) und Roland Wohlfahrt (1986) drei Tore in einem Pokalfinale, Zukunftstrainer Klopp lobt ihn als "perfekten Stürmer für unsere Spielweise", betont aber auch, "dass wir auch das perfekte Spiel haben, um die Stärken von Lewy zur Geltung zu bringen". Für den FC Bayern beginnt mit dieser Niederlage der größte Umbruch der jüngeren Klubgeschichte, Klubboss Karl-Heinz Rummenigge sagt: "Wenn man 2:5 verliert, dann ist das kein Zufall, dann ist das kein Pech, und dann muss man sagen: Das ist eine Blamage, die wir erlebt haben."

Sie trösten sich damit, dass eine Woche später in der Champions League - unvergessen - das Finale dahoam ansteht; unabhängig davon, sagt Rummenigge, müsse man sich aber "kritisch hinterfragen". Eine Woche später verliert die Mannschaft in diesem Finale dahoam gegen den FC Chelsea, obwohl sie vom geliebten Jupp trainiert wird. Wenige Wochen später verpflichtet der Klub den alles kryptisch hinterfragenden Matthias Sammer als Sportvorstand, im August dann Javier Martínez fürs defensive Mittelfeld. Es beginnt außerdem das Werben um den Zukunftstrainer Pep Guardiola. Und auch diesen Lewy beobachten sie in München von diesem Pokalabend an ganz genau.

Februar 2013: Die gelbe Wand:

Viertelfinale Die Fans des FC Bayern verwandeln die Tribüne vor dem Anpfiff in eine Wand aus Schwarz und Gelb, was nicht nur die Farben des BVB sind, sondern auch die der Stadt München ("Das war kreativ, das war tiefsinnig", Hoeneß). Der FC Bayern gewinnt 1:0, weil Arjen Robben trifft - und Martínez nach einer stabilen Grätsche gegen den danach nicht mehr ganz so perfekten Lewy die gelbe statt der roten Karte sieht. Nach dem Abpfiff lässt die Stadionregie ein Lied einspielen, das sich im Wesentlichen um den kreativen sowie tiefsinnigen Text "Ladi-ladi-ladi-ladi-hooo" dreht sowie um eine historisch fragwürdige Verknüpfung des Dortmunder Stammbaums mit dem Rotlichtmilieu.

Nach dem Spiel sagt Hoeneß: "Die deutschen Verhältnisse sind geklärt." Der FC Bayern geht in die letzten Wochen der Saison mit so stabilem Selbstbewusstsein, dass sie ihren geliebten Jupp mit dem Champions-League-Titel verabschieden.

Nach einem Sieg gegen den BVB.