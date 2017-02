8. Februar 2017, 20:22 Uhr DFB-Pokal 1860 München scheidet blamabel beim Drittligisten aus









Der TSV 1860 München scheidet aus dem DFB-Pokal aus: Beim Drittligisten Lotte verliert das Team 0:2.

Schalke 04 erreicht dagegen durch ein 4:1 in Sandhausen das Viertelfinale.

Hier geht es zu den Partien des Pokal-Achtelfinals.

Pokalschreck Sportfreunde Lotte hat seine Erfolgsserie auch gegen den Zweitligisten 1860 München fortgesetzt und überraschend erstmals das Viertelfinale erreicht. Der Drittliga-Aufsteiger besiegte enttäuschende Löwen mit 2:0 (1:0) und lehrt nach den vorherigen Erfolgen gegen die Bundesligisten Werder Bremen und Bayer Leverkusen die Großen im DFB-Pokal weiter das Fürchten.

Jaroslaw Lindner (28.) und Kevin Freiberger (58.) schossen vor 10.059 Zuschauern im ausverkauften Frimo-Stadiondie Mannschaft von Trainer Ismail Atalan bei Eiseskälte zum größten Erfolg der Lotter Vereinsgeschichte. Bei 1860 sah Ribamar wegen einer Tätlichkeit die Rote Karte (90.+3).

Dabei war bis zum Nachmittag fraglich, ob in der Kleinstadt (14.000 Einwohner) überhaupt gespielt werden konnte: In der vorherigen Nacht waren im Tecklenburger Land mehrere Zentimeter Schnee gefallen. Der Verein rief am Vormittag seine Fans via Facebook zum Schneeschieben auf. Rund 100 Helfer kamen, um das Spielfeld sowie die Zufahrtswege freizuräumen.

Schalke siegt souverän

Schalke 04 kann seine verkorkste Saison vielleicht doch noch retten. Dank eines weitgehend konzentrierten Auftritts setzte sich der Tabellenzwölfte der Bundesliga mit 4:1 (3:0) im Achtelfinale beim Zweitliga-Sechsten SV Sandhausen durch. Schalke steht damit zum ersten Mal seit 2011 wieder in der Runde der besten Acht. Damals holten die Königsblauen am Ende auch den Pokal.

Der Österreicher Alessandro Schöpf (38.), Neuzugang Daniel Caligiuri (43.), Abwehrchef Naldo (45.+1) und der eingewechselte Jewhen Konopljanka (71.) trafen für die Schalker, die sich damit die Viertelfinal-Prämie des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in Höhe von 1,26 Millionen Euro sicherten. Andrew Wooten war für den SVS erfolreich (64.).