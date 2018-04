18. April 2018, 23:14 Uhr DFB-Pokal Es wird das Finale der aufregenden Begegnungen

Eintracht Frankfurt zieht durch ein 1:0 gegen Schalke 04 ins Finale des DFB-Pokals ein.

Die Partie muss sich lange entwickeln, um spannend zu werden. Dafür gibt es am Ende Aufregung um ein nicht gegebenes Schalke-Tor.

Von Ulrich Hartmann, Gelsenkirchen

Das wird ein paar aufregende Begegnungen geben am 19. Mai im Berliner Olympiastadion. Der Trainer Niko Kovac trifft auf seinen künftigen Klub, der Angreifer Kevin-Prince Boateng auf seinen Bruder Jérôme, und droben auf der Tribüne der Funktionär Fredi Bobic auf den Funktionär Uli Hoeneß. Da dürfte es funken und blitzen. Nicht begegnen werden hingegen Hoeneß seinem Schalker Freund Clemens Tönnies, der Schalker Mittelfeldmann Leon Goretzka seinem künftigen Arbeitgeber und der Schalker Abwehrspieler Naldo jenem Pokal, den er 2009 mit Bremen und 2015 mit Wolfsburg gewann.

Schöne Geschichten liefert der DFB- Pokal ja immer, und so wird es auch im Finale sein, in dem Eintracht Frankfurt auf den FC Bayern München trifft. Nach der 1:2-Niederlage im Vorjahr gegen Borussia Dortmund stehen die Frankfurter zum zweiten Mal nacheinander im Endspiel. Die Hessen haben am Mittwochabend im Halbfinale den Gastgeber Schalke 04 äußerst mühsam mit 1:0 (0:0) besiegt und ihrem scheidenden Trainer Kovac zum nahenden Abschied eine große Freude gemacht. Kovac darf es in Berlin mit seinen künftigen Bayern aufnehmen und die Boatengs miteinander. Der "Prince von Frankfurt" hatte vor dem Halbfinale gegen Schalke bereits tüchtig gestänkert und seine zwei Jahre dort als "Faustschlag ins Gesicht" abgetan. Natürlich haben die Schalker Fans ihn dafür ordentlich ausgepfiffen, das gehört im Fußball zum guten Ton.

Die Fangruppen beiderseits diktierten den Spielauftakt mit ihren Gesängen, sie waren damit durchaus emotionaler als die Spieler drunten auf dem Feld mit ihrer ausgeprägten Positions- und Taktiktreue. Während Kovac seinen Pulli lässig über die Schultern geworfen hatte, quittierte sein Gegenüber Domenico Tedesco jede Aktion seiner Spieler mit erhobenen Daumen (gelungene Aktion) oder Applaus (misslungene Aktion) und hatte abwechselnd damit ganz schön zu tun.

Strafraumszenen waren rar, im Mittelfeld war die Partie heftig umkämpft. Beide Trainer übten parallel auch die Fachkonversation mit dem vierten Offiziellen Robert Kampka; erstmals brisant wurde das Spiel in der 32. Minute. Da fälschte Frankfurts David Abraham zunächst einen Daniel-Caligiuri-Schuss ganz knapp neben das Tor ab, und nach der darauffolgenden Ecke parierte Eintracht- Torwart Lukas Hradecky sehr ansehnlich einen Kopfball von Guido Burgstaller.

Kovacs Pulli hing schon auf Halbmast

In der 41. Minute steckte das Frankfurter Trainerteam die Köpfe zusammen, während sich Mijat Gacinovic das Trikot überzog. Er ersetzte zwei Minuten vor der Pause den humpelnden Boateng, aber er brachte vorerst keine zusätzlichen Drehmomente in den mauen Frankfurter Frontantrieb. Nach genau einer Stunde schlug Jetro Willems die erste Eintracht-Ecke in den Strafraum - ohne Wirkung.

Der überragende Torwart Hradecky hielt die Frankfurter im Spiel, als er artistisch gegen Burgstaller (67.) und Jewgeni Konopljanka (68.) rettete. Nun war aber endlich Zunder im Spiel, und das Ticket ins Endspiel lösten die Frankfurter durch eine Sternstunde des Stürmers Luka Jovic, der in der 75. Minute eine Ecke von Jonathan de Guzman im Sprung mit der Hacke ins lange Eck des Schalker Tors verlängerte.

Der Pulli von Niko Kovac hatte schon ein bisschen auf Halbmast gehangen, als der Trainer eine Viertelstunde vor Schluss unverhofft jubeln durfte. Kovac selbst und auch der Manager Bobic hatten gerade nach der Niederlage in Leverkusen die Moral der Mannschaft wiederholt gelobt, und an diesem Mittwochabend sollte sich zeigen, dass sie damit so ganz falsch nicht gelegen haben. Aus einem Spiel ohne eigene Chancen ging die Eintracht als Sieger hervor. Schalker Jubel in der Nachspielzeit erstarb, als ein vermeintliches Tor von Di Santo strittigerweise abgepfiffen wurde.

"Für genau so eine Situation wurde der Videobeweis eingeführt", sagte Leon Goretzka verständnislos. Den Frankfurtern war das herzlich egal. "Heute war es einfach eine Willensleistung", sagte Eintracht-Sportchef Fredi Bobic erleichtert in der ARD.

Für die Frankfurter ergibt sich nun die Option, erstmals seit 1988 wieder im Pokal zu triumphieren. Dass sie zuletzt 1:4 bei jenen Leverkusenern verloren hatten, die im Pokal 2:6 gegen München untergingen, müssen sie am 19. Mai irgendwie aus den Köpfen bringen. Sonst laufen sie in Berlin gar noch mit Furcht auf. Niko Kovac wird das gewiss zu verhindern versuchen. Er will den Münchnern doch noch mal zeigen, was für einen Trainer sie da verpflichtet haben.