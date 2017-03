2. März 2017, 09:49 Uhr DFB-Pokal Ancelotti weckt Bayern aus dem Winterschlaf









Feedback

Anzeige

Der FC Bayern gewinnt im DFB-Pokal 3:0 gegen Schalke 04 - Robert Lewandowski trifft doppelt, das andere Tor erzielt Thiago.

Der souveräne Sieg zeigt: Der Rekordmeister kommt pünktlich zur entscheidenden Phase der Saison ins Rollen.

Im Halbfinale geht es für den FC Bayern entweder nach Lotte - oder der BVB reist nach München.

Aus dem Stadion von Martin Schneider

Uli Hoeneß näherte sich von hinten. "Dass du so viel Foul spielst, du", sagte er und gab Holger Badstuber einen Klaps auf die Schulter. Hoeneß - mit Bayern-Schal um den Hals - lächelte, Badstuber - im Schalke-Trainingsanzug - auch, aber Hoeneß' Lächeln sah freundlich-väterlich aus, das von Badstuber schuldig-ertappt. Die ganze Nummer war ihm dann doch peinlich.

0:3 verloren, Gelb-Rot vom Platz geflogen, das war ein bisschen viel auf einmal, und so stand er traurig da und versuchte, das Aus des FC Schalke im DFB-Pokal zu analysieren und die drängendste Frage zu beantworten: Waren die Gelsenkirchener vor vier Wochen in der Bundesliga beim 1:1 dem FC Bayern nicht noch ebenbürtig? Wie konnte das heute so schiefgehen?

Holger Badstuber ist qua Biografie natürlich ein guter Ansprechpartner, wenn es um Belange des FC Bayern geht. 25 Jahre spielte er im Verein, ehe er diesen Winter an Schalke ausgeliehen wurde. Aber so langsam muss man wohl zu der Erkenntnis kommen, dass die jüngsten Ergebnisse des FC Bayern - ein 5:1 gegen Arsenal in der Champions League, ein 8:0 gegen den Hamburger SV in der Liga und ein 3:0 nach 29 Minuten gegen Schalke im DFB-Pokal-Achtelfinale - nur zum Teil etwas mit dem Gegner zu tun haben. Der FC Bayern, so wirkt es, kommt tatsächlich rechtzeitig zur entscheidenden Phase der Saison ins Rollen. Die immer wieder beschworene Ancelotti-Dynamik scheint doch kein Mythos aus alten Mailänder Zeiten zu sein.

"Schalke konnte gar nichts machen"

Anzeige

Ancelotti-Dynamik, um das nochmal zu erklären, bedeutet: Steigerung hin zum Saisonhöhepunkt. In der grauen Jahreszeit darf man auch mal graue Spiele abliefern wie ein 1:1 in Berlin, ein 1:1 in der Liga gegen Schalke oder ein, zwei rumpelige Dusel-Siege. Wenn es dann aber Richtung Frühling geht, wenn die Silber- und Goldware verteilt wird, dann sollen die Herren Kicker doch bitte die Nachsichtigkeit des Trainers im Alltagsgeschäft mit Gala-Leistungen zurückzahlen.

Das Schwierige an dieser Strategie ist: Man kann erst nach einer ganzen Saison beurteilen, ob sie erfolgreich war. Und weil beim 8:0 vom Wochenende immer das Gegenargument "HSV" greift, ist dieses 3:0 gegen Schalke nun ein viel stärkeres Indiz dafür, dass Carlo Ancelotti die Bayern endgültig aus dem Winterschlaf aufgeweckt hat.

Allein schon die Dynamik, mit dem der FC Bayern in den ersten Minuten diese Pokalpartie anging. Nach dem Bundesligaspiel beklagte der Italiener noch eine fehlende "Opferbereitschaft". Diesmal warf sich seine Mannschaft von der ersten Sekunde an in das Duell. "Wir haben viel Druck nach vorne ausgeübt und mit hohem Druck verteidigt sowie vorne sehr gut attackiert, schon am Anfang", meinte Ancelotti später zufrieden. "Schalke konnte gar nichts machen", fasste Robert Lewandowski die erste halbe Stunde flapsiger, aber ebenso präzise zusammen.