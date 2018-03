20. März 2018, 09:19 Uhr DFB Hannes Wolf als Trainer des Jahres ausgezeichnet

Der DFB kürt Wolf, der Ende Januar in Stuttgart entlassen wurde. Bernd Schuster übernimmt den chinesischen Klub Dalian Yifang. Marcel Hirscher denkt an einen Wechsel in die Speed-Disziplinen.

Meldungen im Überblick

Fußball, Trainer des Jahres: Hannes Wolf ist am Montag vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) zum Trainer des Jahres gekürt worden. Der ehemalige Coach des Bundesligisten VfB Stuttgart folgt auf Julian Nagelsmann und ist der neunte Fußballlehrer, dem die Ehre zuteil wird. Wolf, 36, wurde bei einem Festakt im Frankfurter Vorort Gravenbruch ausgezeichnet."Es ist fantastisch. Das ist eine Anerkennung für unsere Arbeit in den vergangenen Jahren. Ich freue mich riesig, dass das auch von offizieller Seite gewürdigt wird", sagte Wolf, der die Schwaben in der Vorsaison in die Bundesliga geführt hatte, wegen schwacher Ergebnisse Ende Januar aber entlassen wurde: "Wichtig ist mir in diesem Zusammenhang aber auch, dass ein Trainer niemals alleine erfolgreich sein kann. Das geht nur im Team. Und ich hatte immer starke Wegbegleiter an meiner Seite."

Wolf war vor seiner Zeit in Stuttgart erfolgreicher Nachwuchstrainer. 2014 und 2015 wurde er mit den B-Junioren von Borussia Dortmund Deutscher Meister, 2016 mit den A-Junioren. Vor Wolf und Nagelsmann hatte der DFB Horst Hrubesch, Thomas Tuchel, Hermann Gerland, Christian Streich, Norbert Elgert, Maren Meinert und Markus Kauczinski prämiert. "Wir sind uns bewusst, dass die Auszeichnung von Hannes Wolf zu einem untypischen Zeitpunkt erfolgt. Er erhält den Trainerpreis, weil wir von ihm und seiner Arbeit überzeugt sind", sagte DFB-Präsident Reinhard Grindel: "Fast noch wichtiger ist, wie häufig es ihm gelungen ist, junge Spieler zu formen und zu entwickeln. Ich bin fest davon überzeugt, dass Hannes Wolf am Beginn einer sehr erfolgreichen Trainerkarriere steht."

Fußball, China: Der ehemalige deutsche Nationalspieler Bernd Schuster fängt als Trainer beim chinesischen Erstliga-Club Dalian Yifang an. Der 58-Jährige tritt die Nachfolge des glücklosen chinesischen Trainers Ma Lin an, der nach drei Niederlagen in Folge seit Saisonbeginn gefeuert worden war, wie chinesische Staatsmedien am Dienstag unter Hinweis auf Angaben des Clubs berichteten. Der Verein in der nordostchinesischen Hafenstadt steht damit auf dem letzten Platz der chinesischen Super-Liga. Schuster, ehemals Trainer von Real Madrid, wäre neben Roger Schmidt beim Pekinger Club Guoan und Uli Stielecke bei Tianjin Teda der dritte deutsche Coach in China.

Ski aplin: Doppel-Olympiasieger Marcel Hirscher denkt daran, künftig in den alpinen Speed-Disziplinen Abfahrt und Super G an den Start zu gehen. "Der Reiz ist extrem da, weil du jeden Tag besser werden kannst. Im Slalom und Riesentorlauf ist es ganz schwer, dass du da neue Reize setzen kannst", sagte der siebenmalige Gesamt-Weltcupsieger dem Sender ServusTV. "Ich traue es mich gar nicht auszuschließen." Ein solcher Wechsel zu den Speed-Disziplinen würde aus Sicht des 29 Jahre alten Österreichers aber auch bedeuten, dass er auf weitere Gesamtweltcup-Siege verzichten müsste. "Man müsste von null weg anfangen - im Vergleich zu Slalom und Riesentorlauf." Hirscher hat in dieser Saison neben dem Gesamtweltcup auch die Weltcups im Slalom und im Riesenslalom gewonnen.