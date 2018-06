11. Juni 2018, 08:27 Uhr DFB-Elf Mit verschlepptem Problem in den Flieger

Demonstrative Geschlossenheit: Bundestrainer Joachim Löw (re.) nimmt İlkay Gündoğan vor dessen Einwechslung in Leverkusen an seine Brust.

Drei Wochen nach Özils und Gündoğans umstrittenen Fototermin mit dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdoğan wird die deutsche Mannschaft die Debatte mit auf die Reise nehmen, wenn sie am Dienstag zum Unternehmen Titelverteidigung nach Moskau startet.

Einigen im DFB-Lager ist beim Länderspiel in Leverkusen wohl klar geworden, dass die Pfiffe deutscher Fans auch aus dem Umgang mit der Affäre resultieren.

In der Mannschaft haben offenkundig nicht alle das Verhalten von Gündoğan und Özil gutgeheißen, es gab Vorwürfe.

Von Philipp Selldorf, Leverkusen

Der älteste Trick des Fußballs ist der Bauerntrick und stammt vermutlich aus dem 19. Jahrhundert. Er geht so: Ball links am Gegner vorbeispielen und ihn zügig rechts überholen. Der Bauerntrick des 21. Jahrhunderts findet hingegen nicht mehr auf dem Spielfeld, sondern zeitgemäß in der Interviewzone der Stadien statt. Es ist der Handytrick, den die Profis zur Abwehr von Reporterfragen benutzen: Mobiltelefon ans Ohr halten, Gespräch vortäuschen, beschäftigt gucken und an den Gegnern vorbeilaufen.

Am Freitagabend in Leverkusen hat alles nach dem Handytrick ausgesehen, als Oliver Bierhoff die Journalisten im Untergrund der BayArena stehen ließ. Offenbar in ein überaus dringendes Telefonat vertieft, kam er aus der Kabine der Nationalmannschaft - bis er das Gerät gleich nach dem Durchqueren der neuralgischen Medienzone in die Tasche gleiten ließ.

In der Tat hatte Bierhoff schon vor dem Spiel in Leverkusen genug gesagt (siehe Kommentar), doch das Verhalten des DFB-Managers passte in die angespannte bis überspannte Szenerie, die sich nach dem sportlich unbefriedigenden und auch sonst als missglückt empfundenen Abschiedsspiel der Nationalelf vor der Abreise zur Weltmeisterschaft auftat. Dass während des 2:1-Siegs gegen Saudi-Arabien die Stimmungskurve im Stadion drastisch gefallen war und dass der Verlust der guten Laune beim rheinländischen Publikum nur am Rande mit dem knapp verpassten Ausgleichstor für die Saudis zu tun hatte, das sorgte bei den Akteuren der DFB-Crew für Betroffenheit und Unruhe.

So sah man den für seine Gelassenheit berühmten Bundestrainer Joachim Löw durch die Gänge des Stadions eilen, als würden er und sein Gefolge mitsamt der Leibwache von gefährlichen Bewaffneten verfolgt, während Mesut Özil (ebenfalls mit Leibwache und Gefolge in Person des Teamkollegen Julian Draxler) einmal raus und dann wieder rein und schließlich noch mal raus lief, und es dabei jedes Mal schaffte, die Leute am Wegesrand kunstvoll zu ignorieren. Bis er auf den letzten Metern doch noch eine Botschaft hinterließ: "Welche Pfiffe denn?", sagte Özil.

Dies war natürlich eine sarkastische Botschaft, denn die schrillen Pfiffe der Zuschauer gegen İlkay Gündoğan im Zusammenhang mit der Affäre Erdoğan waren das Thema des Abends, alle redeten darüber. "Niemand hat damit gerechnet", sagte Mats Hummels. Ein paar Unmutsbekundungen hatten sie beim DFB nach den Erfahrungen beim Spiel in Österreich sicherlich einkalkuliert, nicht aber dieses Gewitter, als Gündoğan sich nach 57 Minuten zur Einwechslung bereit machte. Bei jeder Ballberührung wurde er ausgepfiffen, nicht aus gewissen Ecken, sondern aus dem Rund der Arena. "Mit den Pfiffen war die Superstimmung weg", sagte Hummels.