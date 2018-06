4. Juni 2018, 12:04 Uhr Deutscher Kader zur Fußball-WM Mannschaft für Moskau

Joachim Löw hat sich entschieden, er nominiert 23 Spieler in seinen endgültigen WM-Kader - und überrascht mit der Streichung von Leroy Sané. Alle Russland-Fahrer im Kurzporträt.

Von Martin Schneider

Bundestrainer Joachim Löw hat 23 Spieler in seinen endgültigen WM-Kader berufen. Vier Spieler musste er an diesem Montag noch streichen - erwischt hat es Torwart Bernd Leno, Jonathan Tah, Nils Petersen und etwas überraschend auch Leroy Sané. Diese vier sind nicht die einzigen, die enttäuscht zuhause bleiben: Sowohl Mario Götze als auch Sandro Wagner haben es nicht in den vorläufigen Kader geschafft. Zu Götze sagte Löw: "Es tut mir wahnsinnig leid, aber es war nicht seine Saison." Dafür ist Julian Brandt diesmal dabei, nachdem der Leverkusener schon vor der vergangenen EM gestrichen worden war. Freuen kann sich auch Sebastian Rudy, der als Backup von Joshua Kimmich für die rechte Seite vorgesehen ist. Alle Kandidaten in der Übersicht.