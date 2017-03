22. März 2017, 23:34 Uhr Deutsche Nationalmannschaft Ein Abend wie gemalt









Zum ersten Mal seit 30 Jahren gewinnen die Deutschen ein Heimspiel gegen England. Das Team von Gareth Southgate bietet bei der Podolski-Gala aber beeindruckende Szenen.

Von Ulrich Hartmann, Dortmund

Um 22.32 Uhr hob der Slowene Matej Jug am Spielfeldrand beide Arme. Die Dioden auf seiner elektronischen Auswechseltafel leuchteten zur Feier des Tages in besonders schönem Rot und bildeten strahlend die Nummer 10. Lukas Podolski setzte sich in Bewegung, um das bedeutsamste Kapitel seiner Fußballer-Karriere zu beenden. Als Nationalspieler hat der Kölner einst die Rolle eines jungen Schelms im Sommermärchen gespielt, später wurde er Weltmeister und scherzte frech und charmant mit der Bundeskanzlerin. Man hat ihn nicht weinen sehen bei seinen Abschieden aus Köln und München, und als er diesmal in der 84. Minute eines freundschaftlichen Länderspiels gegen England vom Platz ging, auch nicht. "Danke Dortmund, Danke Köln, Danke Deutschland", hatte er vor dem Anpfiff in seiner typischen Tonart ins Stadionmikrofon gebellt.

60 000 Zuschauer erhoben sich und applaudierten, als er vom Feld ging und den Bundestrainer Joachim Löw umarmte. Die Engländer erwiesen sich als zuvorkommende Gala-Gäste und gewährten dem deutschen Team einen schmeichelhaften 1:0 (0:0)-Sieg, zu dem Podolski in der 69. Minute tatsächlich das entscheidende und wirklich traumhafte Tor beisteuerte. Er drosch den Ball mit links aus 25 Metern in den Winkel. Im Jubel fasste er sich an den Kopf, als könne er so viel Glück gar nicht fassen.

Sogar Gegenspieler applaudieren

"Wie im Film" habe sich Podolski gefühlt. "Ein Drehbuch, das ich nicht besser hätte schreiben können", sagte Thomas Müller später: "Mir als Regisseur wäre das nur zu kitschig, das glaubt dir ja keiner."

13 Jahre nach seinem ersten Länderspiel in Kaiserslautern (eingewechselt für Fredi Bobic) zelebrierte Podolski kurz darauf seine letzte und längste Auswechslung. Während derartige Zeitverzögerungen sonst mit Pfiffen und bisweilen einer gelben Karte geahndet werden, applaudierten diesmal sogar einige Gegenspieler. Es war ein wehmütiger Moment. Mit 130 Länderspielen und 49 Toren rangiert Podolski auf den Plätzen drei und vier der ewigen deutschen Bestenlisten. Lothar Matthäus (150 Spiele) und Miroslav Klose (71 Tore) bleiben hier die Referenzgrößen.

Podolski war zehn Jahre alt und ging zur Erich-Kästner-Hauptschule in Bergheim, als der Engländer Gareth Southgate im Juni 1996 einen Elfmeter verschoss, der als wichtiger Teil einer englischen Elfmeterphobie gilt. Im EM-Halbfinale von London wurde der Elfmeter des damals 25-Jährigen vom deutschen Torwart Andreas Köpke pariert. Als englischer Nationalcoach hat er den deutschen Torwart-Trainer Köpke am Mittwoch in Dortmund wiedergesehen und freundlich begrüßt. Die Zeit heilt alle Wunden.