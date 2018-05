22. Mai 2018, 16:13 Uhr Deutsche Nationalelf Boateng glaubt an WM-Teilnahme: "Bin zuversichtlich"

Die Verletzung des Münchners scheint gut zu verheilen. Messi holt "Goldenen Schuh". Zlatan Ibrahimovic fliegt spektakulär vom Platz.

Meldungen im Überblick

Fußball-WM, Jerome Boateng: Der Weltmeister-Verteidiger glaubt weiter fest an seine Teilnahme an der WM. "Ich fühle mich gut, ich bin im Lauftraining und zuversichtlich. Mein Ziel ist die WM", sagte Boateng am Dienstag. Der Münchner hatte die Meisterschale in die Erlebniswelt der Bayern in die Allianz Arena gebracht. Boateng hatte sich im April eine strukturelle Muskelverletzung im Adduktorenbereich zugezogen. Bundestrainer Joachim Löw erwartet den 29-Jährigen am Freitag im Trainingslager der deutschen Nationalmannschaft in Eppan/Südtirol. Bis dahin wird Boateng in München weiter sein Aufbautraining absolvieren. Nach dem WM-Triumph in Brasilien fordert Boateng für Russland sogar noch eine Steigerung vom DFB-Team. "Wir haben eine sehr gute Mannschaft, viel Qualität. Aber es ist klar, dass wir die Gejagten sind und mit dem Druck umgehen müssen. Klar ist auch, dass wir besser spielen müssen als 2014", sagte er der Bild. Beim FC Bayern seien die Ziele in der kommenden Saison mit dem neuen Trainer Niko Kovac "genau so, wie davor: alle Titel anzugreifen".

Goldener Schuh, Lionel Messi: Der Argentinier hat zum fünften Mal den "Goldenen Schuh" für Europas treffsichersten Torschützen gewonnen. Der fünfmalige Weltfußballer erzielte für seinen Klub FC Barcelona beim Titelgewinn in La Liga 34 Tore und verwies mit 68 Punkten Mohamed Salah vom FC Liverpool auf Rang zwei. Der Ägypter kam auf 32 Tore (64 Punkte) und stellte damit einen Premier-League-Rekord auf. Platz drei ging an Tottenham-Stürmer Harry Kane, der 30 Tore (60 Punkte) erzielte. Dies gab kicker.de bekannt. Bundesliga-Torschützenkönig Robert Lewandowski (Bayern München) belegte mit 29 Toren den geteilten vierten Platz, zusammen mit Mauro Icardi (Inter Mailand) und dem Ex-Dortmunder Ciro Immobile (Lazio Rom). Weltfußballer Cristiano Ronaldo kam in der spanischen Liga auf 26 Tore und damit auf den achten Platz. Bester deutscher Stürmer wurde Nils Petersen mit 15 Toren. Der Freiburger, der überraschend in den vorläufigen WM-Kader der deutschen Nationalmannschaft berufen wurde, belegte den geteilten 45. Platz.

Fußball, Zlatan Ibrahimovic: Der Schwede hat nach einer Ohrfeige für seinen Gegenspieler in der amerikanischen MLS die Rote Karte gesehen. Der 36 Jahre alte Fußball-Profi von Los Angeles Galaxy flog in der Partie bei Montreal Impact am Montag (Ortszeit) in der 42. Minute vom Platz. Der Angreifer hatten seinem Gegenspieler Michael Petrasso mit der flachen Hand gegen den Kopf geschlagen, weil ihm dieser beim Rückwärtslaufen auf den Fuß getreten war. Anschließend waren beide theatralisch zu Boden gegangen. Schiedsrichter Ismail Elfath hatte die Szene zunächst nicht beobachtet, sah sich die Situation aber mit Hilfe des Videobeweises noch einmal an und zeigte Ibrahimovic dann die Rote Karte. Petrasso sah für die Aktion die Gelbe Karte. Ibrahimovics Club LA Galaxy gewann die Partie trotz der Unterzahl mit 1:0 (0:0) und steht in der Western Conference auf dem siebten Tabellenplatz.

Fortuna Düsseldorf, Diego Contento: Der Bundesliga-Aufsteiger hat den ehemaligen Bayern-Profi Diego Contento verpflichtet. Der Linksverteidiger wechselt ablösefrei vom französischen Fußball-Erstligisten Girondins Bordeaux nach Düsseldorf und erhält bei der Fortuna einen Vertrag bis Sommer 2020. Contento wurde beim deutschen Rekordmeister Bayern München ausgebildet und bestritt 49 Bundesliga- und elf Champions-League-Spiele für die Münchener. 2014 wechselte der Deutsch-Italiener zu Bordeaux. Für die Franzosen absolvierte der 28-Jährige 77 Spiele in der französischen Liga und sieben Europa-League-Partien. "Mit Diego Contento haben wir es geschafft, einen offensiv wie defensiv starken Außenverteidiger zu verpflichten", sagte Düsseldorf-Trainer Friedhelm Funkel. "Dank seiner Erfahrung aus rund 150 Erstliga- und Europapokalspielen weiß er genau, worauf es in der Bundesliga ankommt. Charakterlich wie sportlich passt er perfekt in unsere Mannschaft", sagte Funkel weiter.

VfL Wolfsburg, Personal: Jörg Schmadtke wird nach Angaben der Bild-Zeitung und der dpa zur neuen Saison Geschäftsführer Sport beim Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg. Der 54-Jährige soll den Posten am 1. Juli antreten, wie das Blatt am Dienstag einen Tag nach der geglückten Rettung in der Relegation schrieb.

Fußball-WM, Paolo Guerrero: Die Kapitäne von Perus Gruppengegnern bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland haben für eine Teilnahme ihres wegen Dopings gesperrten peruanischen Kollegen Paolo Guerrero plädiert. In einem Brief an den Weltverband FIFA baten der Franzose Hugo Lloris, der Australier Simon Kjaer und der Däne Mile Jedinak, Mitgefühl mit dem früheren Bundesligaprofi zu zeigen und die Sperre vorübergehend aufzuheben. "Peru kehrt nach 36 Jahren der Abwesenheit zur Weltmeisterschaft zurück", heißt es in dem Brief. "Wir glauben, dass es Paolo Guerrero erlaubt sein sollte, seine Nation zu führen und das zu erleben, was ein Höhepunkt seiner Karriere sein wird". Zuvor hatten sich schon andere Fußballer sowie Fans aus Peru und der dortige Staatspräsident Martín Vizcarra für eine WM-Teilnahme Guerreros ausgesprochen.

Bei dem 34-jährigen früheren Stürmer vom FC Bayern München und Hamburger SV war nach einem Länderspiel Anfang Oktober die Substanz Benzoylecgonin festgestellt worden, die auch in Kokain enthalten ist. Der Internationale Sportgerichtshof CAS sperrte ihn daraufhin vergangene Woche für 14 Monate. Guerrero wollte am (heutigen) Dienstag mit FIFA-Präsident Gianni Infantino darüber sprechen. Die drei Kapitäne weisen in dem Brief darauf hin, dass die Fifa schon zuvor zu dem Schluss gekommen sei, Guerrero habe glaubhaft nachweisen können, die Substanz mit einer Tasse Tee eingenommen zu haben. "Unserer Meinung nach wäre es völlig verkehrt, ihn von dem auszuschließen, was der Höhepunkt seiner Karriere sein sollte", heißt es im Brief.

Holstein Kiel, Trainer: Einen Tag nach dem verpassten Aufstieg in die Fußball-Bundesliga haben die Kieler die Nachfolge für den scheidenden Trainer Markus Anfang offenbar geklärt. Wie die Sport Bild berichtet, wechselt Tim Walter von Bayern Münchens Reserve an die Förde. Holstein-Sportchef-Ralf Becker war für eine Stellungnahme zunächst nicht erreichbar. Der Vertrag des 42 Jahre alten Walter in München läuft Ende Juni aus, Gerüchte über einen bevorstehenden Abgang nach Kiel halten sich seit Wochen. Der frühere Karlsruher soll auch bei Union Berlin im Gespräch gewesen sein.Holstein hatte am Montagabend durch eine 0:1-Niederlage im Relegations-Rückspiel gegen den VfL Wolfsburg die Sensation Bundesliga-Aufstieg verpasst. Das Hinspiel in Niedersachsen hatten die Schleswig-Holsteiner mit 1:3 verloren. Anfang wechselt zum Bundesliga-Absteiger 1. FC Köln.

Fußball, Gianluigi Buffon: Der Keeper will seine Entscheidung über einen Wechsel zum französischen Fußball-Meister Paris St. Germain diese Woche bekannt geben. Dies verkündete der 40-Jährige am Montag. "PSG? Ich benötige eine Woche um runterzukommen und alles zu prüfen. Das ist keine einfache Entscheidung. Mit 40 kannst du keine Entscheidung aus der Emotion heraus treffen", sagte Buffon zu Sky Sports Italia. Der Torhüter wird nach seinem Abschied von Juventus Turin mit den Parisern in Verbindung gebracht, die in der neuen Saison vom ehemaligen BVB-Trainer Thomas Tuchel trainiert werden. PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi äußerte sich bereits zu Buffon: "Er ist ein fantastischer Torwart, sehr charismatisch und ein wahrer Gentleman. Ich bin sicher, alle Klubs wollen ihn haben."Buffon stand am Samstag gegen Hellas Verona das letzte Mal für den italienischen Rekordmeister zwischen den Pfosten. In 17 Jahren gewann der Weltmeister von 2006 sieben Meistertitel mit Juve.

Basketball, NBA: Die Cleveland Cavaliers haben in der Halbfinal-Serie der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA gegen die Boston Celtics ausgeglichen. Der Vizemeister setzte sich im vierten Spiel gegen den Rekordchampion vor heimischer Kulisse mit 111:102 durch, damit steht es in der Best-of-Seven-Serie 2:2.Überragender Mann auf dem Feld war LeBron James mit 44 Punkten. "Ich habe eine Menge Arbeit investiert", sagte James nach dem Sieg. "Gott hat mir einige Fähigkeiten geschenkt, von denen ich versuche zu profitieren."Das nächste Aufeinandertreffen findet am Mittwoch in Boston statt, wo die Celtics in diesen Play-offs noch ungeschlagen sind. Auf den Sieger des Duells wartet im Finale der Gewinner des zweiten Halbfinales zwischen Titelverteidiger Golden State Warriors und den Houston Rockets. Die Warriors führen in der Serie mit 2:1.

Bundesliga, Transfergerücht: Der FC Bayern hat einem Bericht des "Kicker" zufolge Interesse an einer Verpflichtung des Abwehrspielers Kevin Vogt von der TSG 1899 Hoffenheim. Wie das Fachblatt am Dienstag schrieb, imponiert der 26-Jährige dem künftigen Münchner Trainer Niko Kovac, der ab der kommenden Saison beim Fußball-Rekordmeister arbeitet. Vogt spielt seit zwei Jahren im Kraichgau, wo er Stammspieler in der Innenverteidigung ist. Er hat noch einen Vertrag bis 2020. In München könnte er auf seine ehemaligen Teamkollegen Sebastian Rudy, Niklas Süle und Sandro Wagner treffen. Serge Gnabry, der von den Bayern in der vergangenen Saison an die TSG ausgeliehen war, spielte als weiterer Münchner Profi zuletzt mit Vogt zusammen.