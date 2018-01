13. Januar 2018, 21:58 Uhr Der 18. Spieltag Füllkrug trifft dreimal









Der Hannoveraner Stürmer schießt damit seinen Verein zum insgesamt 300. Sieg in der Bundesliga. Außerdem feiern drei Spieler ein Jubiläum - und das 11. Eigentor der Saison fiel.

Tore: In den ersten sieben Partien des 18. Spieltages fielen 19 Tore - dies entspricht einem Schnitt von 2,71 Treffern pro Spiel. Dreimal erfolgreich war Hannovers Niclas Füllkrug im Duell gegen Mainz. Robert Lewandowski von Bayern München führt die Torjägerliste mit 15 Treffern vor dem Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang (13) an.

Zuschauer: Zu den Begegnungen des 18. Spieltags strömten 277.336 Zuschauer in die Stadien - im Schnitt 39.619. Ausverkauft waren die Stadien in Leipzig (42.558 gegen Schalke) sowie in Leverkusen (30.210 gegen München). Die Gesamtzuschauerzahl in dieser Saison beträgt damit 7.061.303 (Schnitt: 44.133).

Elfmeter: Am 18. Spieltag wurden bisher zwei Strafstöße verhängt. Niclas Füllkrug zeigte im Duell mit Mainz' Keeper Robin Zentner keine Nerven und verwandelte einen Foulelfmeter. Schalkes Schlussmann Ralf Fährmann parierte einen Foulelfmeter von Leipzigs Jean-Kevin Augustin. Insgesamt wurden in dieser Saison 59 Elfmeter verhängt: Im Duell Schütze gegen Torwart steht es damit 48:11. In der Spielzeit 2016/17 gab es 98 Elfmeter. Davon wurden 71 verwandelt und 27 verschossen.

Eigentore: Am 18. Spieltag traf bisher ein Spieler ins eigene Tor. Niklas Stark von Hertha BSC besiegelte mit seinem Fauxpas die 0:1-Niederlage in Stuttgart. Es wurden in dieser Spielzeit nunmehr elf Eigentore registriert. In der vergangenen Spielzeit waren es insgesamt 17.

Rückkehr: Nationalspieler Mario Gomez absolvierte nach seiner Rückkehr aus Wolfsburg das erste Spiel für seinen alten, neuen Verein VfB Stuttgart nach exakt 3157 Tagen. 3157 Tage waren verstrichen, seitdem Gomez in seinem vorerst letzten Spiel für den VfB am 23. Mai 2009 beim 1:2 in München zuletzt für die Schwaben traf. Die Profikarriere des 32 Jahre alten Mittelstürmers hatte bei den Schwaben 2004 ihren Beginn genommen.

Jubiläum: Flügelstürmer Salomon Kalou bestritt für Hertha BSC in Stuttgart sein 100. Bundesliga-Spiel im Jersey der Hauptstädter. Der Ivorer erzielte in seiner Bundesliga-Karriere bisher 34 Tore und bereitete zwölf weitere vor. Ein weiteres rundes Jubiläum feierte Wendell bei seinem 100. Einsatz für Bayer Leverkusen. Der 24 Jahre alte Brasilianer bestreitet seine mittlerweile vierte Spielzeit beim Werksklub. In Hoffenheims Keeper Oliver Baumann war am Samstag ein weiterer Jubilar gefordert. Der 27-Jährige lief zum 250.-mal in der Bundesliga auf und spielt seine neunte Saison in der höchsten deutschen Spielklasse. 131 Partien stand Baumann bei Freiburg zwischen den Pfosten, in 119 Spielen hütete der Keeper das Tor seines aktuellen Arbeitgebers.

Premiere: Robin Koch vom Sport Club aus Freiburg, Sohn von Ex-Profi Harry Koch, bejubelte im Gastspiel bei Eintracht Frankfurt (1:1) sein erstes Tor in der Bundesliga, das den Breisgauern gleichzeitig einen Punkt sicherte. Der Verteidiger, der zur neuen Spielzeit aus Kaiserslautern in den Breisgau gewechselt war, absolvierte am Samstag sein zehntes Spiel in der Beletage.

300: Hannover 96 feierte gegen Mainz den insgesamt 300. Sieg seiner Bundesliga-Historie. Nach 966 Spielen können die Niedersachsen die Niedersachsen eine insgesamt positive Bilanz vorweisen. 300 Siegen und 240 Remis stehen 426 Niederlagen gegenüber. Die Tordifferenz weist ebenfalls 300 aus - allerdings minus 300.

Serien: Tabellenführer Bayern München löste die Aufgabe in Leverkusen zum Auftakt in Leverkusen beim 3:1 erfolgreich und holte in der Liga den fünften Sieg in Folge. Die Münchner holten zudem den ersten Sieg in der BayArena nach zuvor vier Duellen ohne Sieg (eine Niederlage, drei Remis). Für die gastgebenden Rheinländer endete eine Serie von zwölf Spielen ohne Niederlage. Leverkusen musste zudem die erste Heimniederlage hinnehmen. 1899 Hoffenheim wartet nach dem 1:1 in Bremen seit vier Runden auf einen Auswärtssieg (drei Niederlagen, ein Remis). Der Kontrahent aus Norddeutschland konnte keines der letzten fünf Spiele gegen die Kraichgauer gewinnen.

Serien II: Der FSV Mainz 05 wartet nach der 2:3-Niederlage in Hannover saisonübergreifend seit nunmehr 15 (!) Auswärtsspielen auf einen Sieg und bleibt der aktuell am längsten sieglose Bundesligist (sechs Runden). Hannover 96 verlor keines der letzten vier Heimspiele (zwei Remis, zwei Siege). Auch der FC Augsburg konnte in den letzten fünf Heimspielen nicht bezwungen werden (zwei Siege, drei Remis). RB Leipzig beendete beim 3:1 gegen Schalke seine Sieglosserie der letzten vier Spieltage (zwei Remis, zwei Niederlagen) und konnte es vermeiden, den Vereins-Negativrekord auszubauen. Für Königsblau endete eine Serie von zuvor elf Spielen ohne Niederlage (fünf Siege, sechs Remis).