15. März 2018, 20:09 Uhr DEL-Playoffs Die Schlauheit der kleinen Fische

Zum Playoff-Auftakt der DEL überrascht Bremerhaven die klar favorisierten Münchner. Beim Meister wird vor allem mit den Schiedsrichtern gehadert.

Von Johannes Schnitzler

Wenn man unter deutschen Eishockey-Fans eine Blitzumfrage starten würde, welche vier aktuellen und noch in den Playoffs aktiven DEL-Teams sie gerne in den Halbfinals sähen, würde das Ergebnis wohl lauten: Berlin, Mannheim, Köln, München. Nun denn: Berlin gewann am Mittwoch das erste von maximal sieben Viertelfinalspielen gegen Wolfsburg 4:1, Köln gewann in Nürnberg ebenfalls 4:1, Mannheim siegte in Ingolstadt 3:1. Drei Siege noch, und sie sind durch. Nur der EHC Red Bull München verlor, zu Hause gegen die Fischtown Pinguins ...