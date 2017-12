26. Dezember 2017, 22:04 Uhr DEL Mit Nachsitzen an die Spitze









Feedback

EHC Red Bull München bleibt nach dem 4:3 gegen ERC Ingolstadt weiter DEL-Tabellenführer.

Von Christian Bernhard

Die Weihnachtsoptionen von Eishockey-Profis halten sich in Grenzen. Statt feiern, essen und entspannen heißt es bei ihnen: spielen, reisen, trainieren. Stellvertretend dafür steht das Programm der Spieler des EHC Red Bull München. Sie kehrten einen Tag vor Heiligabend von ihrem triumphalen Auswärtsspiel in Köln (6:0) zurück - und standen am Montag, also nach eineinhalb Tagen Pause, schon wieder auf dem Trainingseis. Viel Zeit für beschauliches Zusammensein unter dem Christbaum bleibt da nicht.

Dem EHC werden die Weihnachtstage dennoch in bester Erinnerung bleiben. Am Dienstagabend setzte er mit einem 4:3- Heimsieg nach Penaltyschießen gegen den ERC Ingolstadt seine beeindruckende Siegesserie in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) fort. Neun Spiele dauert diese nun an, die Münchner sind dank der besseren Tordifferenz gegenüber den Nürnberg Ice Tigers weiter Tabellenführer.

Die Münchner geraten im ersten Drittel mit 0:2 in Rückstand

Den besseren Start ins Spiel hatten die Gäste, die bereits das erste Aufeinandertreffen dieser Saison in München mit 4:0 gewonnen hatten. Ingolstadt war bissiger und präsenter vor dem gegnerischen Tor. Der Lohn: zwei Tore im Startdrittel. Mike Collins bezwang David Leggio am zweiten Pfosten (9.), und Brett Olson verwertete an derselben Stelle einen Leggio-Abpraller zur 2:0-Führung (14.). Münchens größte Chance bis dahin hatte Frank Mauer vergeben, als er einen schönen Querpass von Konrad Abeltshauser am ERC-Kasten vorbei lenkte (13.). Kurz nach dem zweiten Treffer vergab Kael Mouillierat sogar die Chance zum 3:0 für die Gäste. Das sollte sich rächen. 25 Sekunden vor der ersten Drittelsirene verkürzte EHC-Verteidiger Derek Joslin im Fallen auf 1:2 (20.).

Im Mitteldrittel steigerte sich der Meister, der auf Stürmer Jerome Flaake (Beinverletzung) und den erkälteten Keith Aulie verzichten musste, in der Offensive. Auffallendster Spieler war dabei Mads Christensen, der Timo Pielmeier im ERC-Tor mehrfach prüfte (22., 27.) und bei einem Pfostenschuss Pech hatte (26.). Kurz darauf war Pielmeier aber chancenlos: Patrick Hager, der mit Ingolstadt 2014 Meister geworden war, traf in Überzahl zum 2:2 (28.). Die Gäste fingen sich aber wieder und gingen erneut in Führung, da Darin Olver alleine auf Leggio zulaufen konnte und ihn bezwang (35.). Jon Matsumoto schickte die Partie mit einem Treffer in der 58. Minute in die Verlängerung, Dominik Kahun sorgte im Penaltyschießen für die Entscheidung. Die EHC-Serie hält.