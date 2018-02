27. Februar 2018, 20:27 Uhr Davis Cup "So etwas macht nur ein Hasardeur"

Der Weltverbandspräsident Haggerty irritiert mit neuen Plänen für den Davis Cup.

Von Gerald Kleffmann

Am Montag ging der Tennisweltverband ITF mit einer Mitteilung an die Öffentlichkeit. Präsident David Haggerty präsentierte eine Reform des Davis Cups und feierte seine Pläne, die im August offiziell abgesegnet werden sollen. Bislang wird der Mannschaftswettbewerb, anno 1900 gegründet, binnen drei Wochen zwischen Februar und September ausgespielt. Im November folgt das Finale. Ab 2019, so Haggerty, soll es nur einen Termin geben. An sieben Tagen im November soll der "World Cup of Tennis" stattfinden. Der Davis Cup: ausgelöscht nach 118 ...