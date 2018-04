8. April 2018, 19:41 Uhr Davis Cup im Tennis Nah dran, aber nicht nah genug

Das deutsche Tennisteam hat gegen Spanien knapp den Einzug ins Davis-Cup-Halbfinale verpasst.

Vor allem Philipp Kohlschreiber war in seinem Fünf-Satz-Match gegen David Ferrer nah an einem Sieg.

Alexander Zverev verteidigte seine Niederlage gegen Sandplatz-König Rafael Nadal vehement - auch wenn das gar nicht nötig war.

Von Philipp Schneider, Valencia

Für einen kurzen Augenblick stand Philipp Eberhard Hermann Kohlschreiber in der Stierkampfarena zu Valencia und sah aus wie ein Held. Ganz allein stand er da, auf der roten Asche in Spanien, um ihn herum türmten sich haushoch die Ränge mit den tobenden spanischen Zuschauern. Es lief der dritte Satz, Kohlschreiber holte gerade aus zum Aufschlag, als plötzlich ein greller Blitz über den düsteren Himmel zuckte. Die Intensität des Blitzes war so stark, dass es kurz heller wurde in der Arena, obwohl diese ohnehin noch immer von der Sonne beschienen wurde. Und ja, es sah ganz kurz so aus, als würde sich der Himmel auftun, um dem einsamen Kohlschreiber beizustehen und zumindest von außen zu erleuchten. Doch Kohlschreiber erschrak sich, er brach den Aufschlag ab. Und die Spanier lachten.

Kurz darauf fing es an zu regnen, das Match wurde bei Aufschlag Ferrer für wenige Minuten unterbrochen, und als es wieder weiterging, da machte Kohlschreiber Punkt um Punkt und nahm Ferrer schließlich den Aufschlag. Im fünften Satz fegte zeitweise ein kleiner Sandsturm durch die Arena, Ferrer hielt sich die Hände zum Schutz vor die Augen, er unterbrach sein Aufschlagspiel und kassierte das Rebreak. Aber es half alles nichts. Philipp Eberhard Hermann Kohlschreiber wurde am Ende doch nicht zum Helden von Valencia.

Es hat nicht gereicht für ihn und für Alexander Zverev. Einen Punkt hätten sie holen müssen am Sonntag in ihren Einzeln, entweder Zverev gegen Rafael Nadal, oder Kohlschreiber gegen Ferrer. Es hat nicht gereicht für Deutschland, um zum ersten Mal seit 2007 in das Halbfinale des Davis Cup einzuziehen. Aber sie waren nah dran, ganz nah. Vor allem Kohlschreiber.

Zverev verlor deutlich mit 1:6, 4:6, 4:6 gegen Nadal. Aber Kohlschreiber zeigte gegen Ferrer ein Spiel, an das sich alle noch lange erinnern werden. 6:7 (1:7), 6:3, 6:7 (4:7), 6:4, 5:7. Im fünften Satzes war er zwei Punkte entfernt vom Matchgewinn.

Die Arena brodelte, als die letzten Sekunden dieses Matches liefen, die Kohlschreiber wie die Hölle vorgekommen sein müssen. Zehntausend Spanier sangen "Nos vamos a ganar!", dann schickte Ferrer eine letzte Rückhand auf Kohlschreibers Seite, für eine Weile wusste niemand, ob der Ball gut war, oder im Aus. Und dann ließ sich Ferrer, dieser 36 Jahre alte Dauerläufer, der niemals aufgibt, auf den Rücken fallen und genoss den Moment.

Es war ein Match, das nicht ob seiner Schönheit als das Meisterwerk von Valencia in die Geschichte eingehen wird. Dafür unterliefen beiden Spielern zu viele Fehler. Auch war es mit vier Stunden und 51 Minuten doch noch ein wenig zu kurz, um als die Schlacht von Valencia erinnert zu werden. Aber Kohlschreiber und Ferrer spielten mit unglaublicher Leidenschaft und Intensität, sie zeigten ein Spiel, in das sie zeitweise hochklassige Ballwechsel einstreuten. Wenn dem in der Vergangenheit viel gescholtenen Kohlschreiber eines nicht vorzuwerfen war, dann, dass er dieses Spiel nicht wirklich gewinnen wollte. Ja, Kohlschreiber hatte alles gegeben, um zum Helden von Valencia aufzusteigen.

Nicht einmal Zverev konnte am Sonntag richtig wütend sein

Alexander Zverev hatte zuvor seinen Schläger geworfen in der Partie gegen Nadal. Nicht so wüst wie noch in der Woche zuvor, bei seiner Niederlage im Finale gegen John Isner in Miami. Nur ganz sanft. Das hier war schließlich Valencia. Der Belag war Sand. Und der Gegner hieß Nadal.

Nicht einmal Zverev konnte am Sonntag richtig wütend sein, dass er hilflos durch die Stierkampfarena gejagt wurde. Es ist ja so: Man kann der beste Spieler der Welt sein und trotzdem regelmäßig auf Sand gegen Nadal verlieren. Roger Federer ist es viele Jahre seiner Karriere so ergangen, Novak Djokovic auch. In jedem Satz hatte Nadal dem Weltranglistenvierten Zverev mit frühen Breaks jeglicher Hoffnung auf eine ausgeglichene Partie beraubt, nach gerade einmal 34 Minuten ging der erste Satz mit 6:1 an Nadal.

"Leute, ihr müsst das verstehen, ich bin müde", sagte Zverev, als er eine halbe Stunde nach dem Match schon vor den Journalisten saß, während in der Arena Philipp Kohlschreiber und David Ferrer in der letzten Partie ausspielten, ob Spanien oder Deutschland ins Halbfinale einziehen würde. "Ich bin kein Roboter, ich darf auch mal müde sein. Ich bin hier vor fünf Tagen angereist, hatte seitdem keinen Tag frei. Dann habe ich es mit einem neuen Belag zu tun, habe dreimal trainiert und ein großartiges Match gegen Ferrer gespielt." Insofern, sagte Zverev, sei "okay, dass ich verloren habe". Er habe sich ja nur dem "großartigsten Sandplatzspieler aller Zeiten" geschlagen geben müssen, der "zehnmal die French Open, zehnmal in Monte Carlo, und zehnmal in Barcelona" triumphiert habe.

Alles gut, hätte ihm jemand zurufen sollen. Zverev hielt eine Verteidigungsrede, die er nicht halten musste. Wer gegen Spanien weiterkommen möchte, der muss zumindest alle Partien gewinnen außer jenen gegen Nadal. Und diese Mission gelang der Mannschaft von Michael Kohlmann am Sonntag nicht. Auch wenn Philipp Kohlschreiber ganz nah dran war.