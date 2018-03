4. März 2018, 17:08 Uhr Davide Astori Tod im Einzelzimmer

Der italienische Nationalspieler Davide Astori stirbt unter ungeklärten Umständen, er wurde nur 31 Jahre alt.

Ganz Italien steht unter Schock. Für viele war der Kapitän des AC Florenz ein Held.

Nachruf von Oliver Meiler, Rom

Vor Auswärtsspielen war Davide Astori immer der Erste am Frühstücksbuffet, einige Minuten vor allen anderen war er da. Als "Capitano", als Kapitän, sollte er ein Vorbild sein für die vielen jungen Spieler in den Reihen des AC Florenz, ein Beispiel für Professionalität. Und so waren alle verwundert, als Astori am Sonntag um 9.30 Uhr, als der Rest der Mannschaft schon unten im Frühstückssaal des Hotels in Udine saß, noch fehlte. Man schickte einen Masseur nach oben in sein Zimmer. Um ihn zu wecken. Astori hatte ein Einzelzimmer. Er lag tot im Bett. Mit 31 Jahren. Er hinterlässt eine Frau und eine zweijährige Tochter.

Woran Astori starb, war zunächst nicht klar. Die Staatsanwaltschaft von Udine ordnete eine Autopsie an. Wahrscheinlich ein plötzliches Leiden, ein Herzstillstand möglicherweise, mutmaßte der Verein. Davor hatte dem Spieler nichts gefehlt, jedenfalls nichts, von dem man gewusst hätte. Mit Florenz liefen die Verhandlungen für eine Vertragsverlängerung bis 2022. Er sollte in dieser Zeit Kapitän bleiben, der Pfeiler für die Zukunft. Der letzte Mitspieler, der ihn lebend gesehen hat, ist der Torhüter, Marco Sportiello. Die beiden hatten Playstation gespielt, bevor sie ins Bett gingen.

"Ciao Capitano", sagt der frühere Premier Renzi

Die Nachricht von Astoris Tod erschütterte Italien so sehr, dass deshalb auch die Berichterstattung über die Parlamentswahlen für eine Weile ausgesetzt wurde. Der Innenverteidiger aus Bergamo, der im Nachwuchs des AC Mailand groß geworden war, war auch italienischer Nationalspieler - auf 14 Einsätze brachte er es.

La Fiorentina profondamente sconvolta si trova costretta a comunicare che e' scomparso il suo capitano Davide Astori, colto da improvviso malore.

Per la terribile e delicata situazione, e soprattutto per rispetto della sua famiglia si fa appello alla sensibilità di tutti. pic.twitter.com/bFGnkReWEC — ACF Fiorentina (@acffiorentina) 4. März 2018

Matteo Renzi, der frühere Premier Italiens und leidenschaftliche Fan der Fiorentina, twitterte, kaum hatte er nach Stimmabgabe das Wahllokal verlassen: "Das scheint mir so unglaublich zu sein. Ich bin fassungslos und weine mit seiner Familie und der ganzen Fiorentina. Ciao Capitano."

Der Hashtag Astori war schon nach wenigen Minuten das sogenannte Topthema, weit vor jenem zu den Parlamentswahlen. Der italienische Fußballverband beschloss, alle Sonntagsspiele abzusagen, auch das legendäre Mailänder Derby, das mit großer Spannung erwartet worden war. Das San Siro war ausverkauft. Der Beschluss des Verbandes reifte wohl beim Anblick der Bilder auf den Bezahlfernsehsendern Sky und Mediaset Premium.

Die stellten sich am Mittag auf den zweiten Teil des 27. Spieltags der Serie A ein und schalteten wie immer von einem Stadion zum anderen. Im Stadion Marassi von Genua, wo um 12.30 Uhr die Mittagspartie Genua gegen Cagliari hätte stattfinden sollen, wärmten sich die Spieler gerade auf, da überbrachten ihnen Vereinsangestellte die Meldung des Todes. Manche Spieler verließen den Rasen unter Tränen.