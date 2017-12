20. Dezember 2017, 09:32 Uhr Darts-WM "Singen die jetzt wirklich meinen Namen?"









Feedback

Kevin Münch gewinnt in der ersten Runde der Darts-WM überraschend gegen den zweimaligen Weltmeister Adrian Lewis.

"Am liebsten würde ich mich hinlegen und realisieren, was gerade passiert ist", sagt der Bochumer Münch hinterher.

Das Publikum feuert ihn frenetisch an.

Von Sven Haist, London

Auf diesen Spielausgang war niemand vorbereitet im Alexandra Palace, nicht mal Kevin Münch selbst. Normalerweise dienen ja die Partien in der ersten Runde bei der Weltmeisterschaft im Darts dem Einwerfen der Spitzenspieler. So wie das in den vergangenen Tagen der Fall war bei den Duellen des bald abtretenden Altmeisters Phil Taylor und seines designierten Nachfolgers Michael van Gerwen - beide gewannen ungefährdet. Warum sollten also Zweifel am Weiterkommen des zweimaligen Titelträgers Adrian Lewis bestehen? Noch dazu, wo Lewis es mit dem Qualifikanten Münch zu tun bekam, einem Deutschen, der im Live-Ticker der ausrichtenden Professional Darts Corporation nicht mal ein Porträtbild besitzt?

Wie Taylor stammt Lewis aus dem ärmlichen Stoke-on-Trent im Nordwesten Englands. Bei dieser WM galt er als einer der Kandidaten für den Gewinn der Trophäe. Seinen Spitznamen "The Jackpot" erhielt Lewis infolge eines Casino-Besuchs in Las Vegas, als er am Einarmigen Banditen den Höchstbetrag erzielte. Diesen "Jackpot" hat nun Münch im letzten Spiel am Dienstag "geknackt". Bei seiner zweiten WM-Teilnahme nach sechs Jahren gelang dem Bochumer Münch, 29, mit dem 3:1 der größter Erfolg seiner Karriere.

Münch wirft mit der linken Hand, obwohl er Rechtshänder ist

Für Lewis ist das Ergebnis ein Schock, noch nie schied der Engländer in der ersten Runde der WM aus. Münch sagte: "In meinem Kopf geht gerade nichts vor. Ich bin einfach nur über den Wolken und freue mich wie 100 Brote. Am liebsten würde ich mich hinlegen und realisieren, was gerade passiert ist." Nach dem finalen Pfeil ins Feld der Doppel-8 wollten die Emotionen aus ihm heraus. Er drehte ab zu den etwa 2500 Zuschauern in der Halle, aber schon sein Gesichtsausdruck verriet, dass er in Gedanken noch woanders war. Auf diesen Spielausgang war er nicht vorbereitet.

Ungläubig ballte Münch die Faust und klopfte sich auf die Brust. Der neue Liebling bemühte sich, nicht eins zu werden mit der grölenden Menschenmenge vor ihm, die genau das forderte. Der Gassenhauer "Give it up" von KC and the Sunshine Band hallte da durch den Spielsaal: "Jeder will dich. Jeder will deine Liebe. Ich würde dich gerne jede Nacht zu eigen machen. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Baby, gib es auf!"

Seit Jahren pilgern Hunderte Fans aus Deutschland zur Darts-WM, der karnevaleske Ally Pally ist zum Sehnsuchtsort geworden für viele, die einen Ausgleich suchen zur besinnlichen Weihnachtszeit. Lange haben die Deutschen auf einen heimischen Spitzenspieler gewartet, nun kam ihnen der Auftritt Münchs gerade recht. Die Leute schrien ihn frenetisch nach vorne. "Ich habe das erst gar nicht richtig verstanden und mich dann gefragt: Singen die jetzt wirklich meinen Namen? Warum machen die das? Für mich ist das ja nicht normal, sondern unglaublich. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll", sagte Münch. Vor seinem Coup war das Auffallendste an ihm, dass er die Pfeile mit der linken Hand wirft, obwohl er eigentlich Rechtshänder ist.