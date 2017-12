31. Dezember 2017, 01:15 Uhr Dart-WM Darts-WM: Phil Taylor erreicht das Finale









Feedback

Der 16-malige Weltmeister gewann sein Halbfinale souverän mit 6:1 gegen den Waliser Jamie Lewis - und könnte seine Karriere jetzt mit einem Titel abschließen. Sein Gegner im Finale ist jedoch eine Überraschung.

Rekord-Weltmeister Phil Taylor ist nur noch einen Schritt von seinem 17. WM-Titel im Dartspielen entfernt. Der Engländer schlug am Samstagabend seinen Gegner, den überraschend bis ins Halbfinale gekommenen Waliser Jamie Lewis, mit 6:1 Sätzen.

Taylor erreicht damit zum 21. Mal das Finale des wichtigsten Turniers der Welt in London. In der Anfangsphase tat er sich schwer. Der krasse Außenseiter Lewis gestaltete die ersten vier Sätze ausgeglichen, ließ in den entscheidenden Phasen aber Chancen aus. Am Ende siegte Taylor deutlich.

Taylors Finalgegner ist überraschend der junge Engländer Rob Cross. Er setzte sich am späten Abend gegen den Niederländer Michael van Gerwen durch. In einem äußerst spannenden Match fiel die Entscheidung erst im sogenannten Sudden Death im elften Satz. Van Gerwen war bereits zwei Mal Weltmeister, nämlich im vergangenen Jahr und 2014. Im Spiel gegen Cross zeigte er jedoch häufig Nervosität und leistete sich zahlreiche Fehler.

Cross, 27, tritt damit gegen den Altmeister Taylor, 57, an, der von seinen Fans fast kultisch verehrt wird. Taylor, aufgewachsen in einfachen Verhältnissen, ist eine Institution im Dartsport. Seine Stärke ist die psychische Stabilität bei Wettbewerben, außerdem versteht er es brillant, das Publikum mit sich zu reißen. Beim Einlaufen in die Halle, lässt er stets den Song "The Power" von der Neunzigerjahre-Technoband Snap laufen, daher hat er auch seinen Spitznamen. Hinzu kommt, dass Taylor mit seinem imposanten Bierbauch, den Tattoos und seiner Halbglatze die perfekte Identifikationsfigur abgibt für all die Working Class Blokes, die abends in den Pubs ihr Pint trinken.

Unabhängig davon, ob er das Finale der Weltmeisterschaft am 1. Januar gewinnen wird, hat er angekündigt, seine Karriere nach diesem Spiel zu beenden. Die WM im Alexandra Palace, der von den Fans "Ally Pally" genannt wird, ist mit umgerechnet 2,1 Millionen Euro dotiert.