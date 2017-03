9. März 2017, 09:21 Uhr Comebacks in der Sportgeschichte Albträume von eiskalten Schweden









Barças Wiederauferstehung gegen Paris ist spektakulär, aber der Sport bietet solche irren Wendungen immer wieder, das weiß auch Joachim Löw. Die größten Aufholjagden im Überblick.

Ob in Barcelona in dieser Nacht überhaupt irgendjemand geschlafen hat? Ob die Fußballgötter heimlich in Barça-Kluft ihre Entscheidungen treffen? Ob das alles überhaupt wahr ist, was sich da beim 6:1 gegen Paris in der Champions League abspielte? Diese Fragen beschäftigen heute jeden, der dieses Spiel verfolgt hat. Nach einem 0:4 im Achtelfinal-Hinspiel drehten die Katalanen in den letzten drei Minuten eine längst abgeschriebene Nummer - Neymar, Messi, Suarez, sie alle kugelten über den Rasen des Nou-Camp-Stadions. Denn: So eine Wiederauferstehung hat es in Europas Fußball noch nie gegeben.

Seit der Barça-Heldentat geht es wieder einmal um die Frage: Was war das erstaunlichste aller Sport-Comebacks? Nicht mehr für möglich gehaltene Siege und Niederlagen ereigneten sich schließlich auch in anderen Wettbewerben.