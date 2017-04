11. April 2017, 09:18 Uhr Champions League Talent für 100 Millionen Euro









Borussia Dortmund trifft in der Champions League am Dienstagabend auf AS Monaco.

Bei den Franzosen schaut derzeit alles auf Offensivspieler Kylian Mbappé.

Der 18-Jährige gilt als großes Talent und könnte auf absehbare Zeit einen hohen Transfererlös einbringen.

Von Oliver Meiler

Seine Mitspieler rufen ihn "Razmoket", Hosenscheißer. Unter diesem Namen lief in den frühen Neunzigern in Frankreich die amerikanische Zeichentrickserie "Rugrats". Da war Kylian Mbappé noch gar nicht geboren. Und ein Hosenscheißer ist der junge Mann eher auch nicht. Seine Kollegen aber finden, dass er ein bisschen so aussieht wie eine Figur aus der Serie, mit diesen großen Augen und den kurz geschnittenen Haaren. "Sogar auf dem Platz rufen sie mich so", erzählte Mbappé unlängst, "man muss nur genau hinhören." Solche Dinge will man von ihm wissen. Eigentlich will man ja jetzt alles wissen von Kylian Mbappé.

Selten hat die Fußballwelt dem Aufstieg eines jungen Spielers mit so viel einhelliger Aufregung und Überzeugung beigewohnt wie bei diesem erst 18 Jahre alten Stürmer der AS Monaco, Gegner Dortmunds im Viertelfinale der Champions League. Kylian Mbappé ist, wie die spanische Sportzeitung Marca titelte, das "Juwel des Transfermarkts". Und, muss man sagen, schon recht fein geschliffen für sein Alter. Unter 100 Millionen Euro wird man in Monaco nicht verhandeln wollen.

In den sozialen Medien werden Mbappés Likes analysiert, um daraus eine Vorliebe für den einen oder anderen spanischen oder englischen Verein zu filtern, was ein Hinweis dafür sein könnte, wo es ihn hinzieht. Vielleicht im Sommer schon. Auf Instagram setzte er jüngst gleich zwei Herzchen auf Posts von Real Madrid. Dort macht man sich nun am meisten Hoffnungen. In England aber will man ein Foto aus zartester Kindheit gefunden haben, auf dem Mbappé ein Shirt vom FC Arsenal trug.

In seiner Heimat wird er mit Thierry Henry verglichen

Um ihn herum ist es gerade etwas hysterisch, und das nach einer Dreiviertelsaison, 35 Spiele total, 19 Tore. Nur Mbappé selber scheint sich nicht verrückt machen zu lassen, er hat ja Zeit. Und dass alle aufgeregt sind wegen seines Talents, seiner frischen Sorglosigkeit beim Dribbling, dieser beachtlichen Leichtigkeit im Umgang mit dem Ball bei hohem Tempo - das kennt er. Mbappé entspringt nämlich nicht dem Nichts, obschon er erst kürzlich die Poster seiner Idole von der Zimmerwand löste, wie er dem Magazin der Équipe sagte. Wenigstens in Frankreich hatte man schon vor seinen Auftritten gegen Manchester City von ihm gehört. Auch akustisch, in Interviews nach den Spielen. Mbappé hat eine markant nasale Stimme, eine wie aus einem Zeichentrickfilm. Das freut die vielen Imitatoren im Land.

Zur Welt kam er 1998 in Bondy, einer Vorstadt im Norden von Paris, jenseits der Ringstraße, Département 93. Oder "Neuf-trois", wie sie dort sagen. 93 ist die Chiffre für vieles, was schief läuft in den französischen Banlieues: für mangelnde Integration der Zuwanderer aus den ehemaligen Kolonien und für eine rasende Ghettoisierung, für staatliche Vernachlässigung, für eine hohe Quote an Schulabbrechern und an Arbeitslosen. Sogar die Fälle seltener Krankheiten sind da draußen, am Rand der Republik, viel zahlreicher als anderswo. Und dennoch ist 93 für viele Bewohner des "Neuf-trois" auch die Chiffre für trotzigen Stolz, für den Willen zum Aufstieg wider alle gesellschaftlichen Konventionen.

Kylian Mbappé ist der Sohn eines Einwanderers aus Kamerun, der als Jugendtrainer bei der AS Bondy arbeitet, und einer Algerierin, die einst Handball spielte. Sport war alles, und vom Kleinen filmte man schon die Anfänge beim Lokalverein, so begabt war er. Die etwas wackligen Bilder seiner vielen Finten und Beinschüsse, als der Ball noch bis zum Knie reichte, auf Sandplätzen oder schlecht gemähten Feldern gibt es jetzt mit Musik unterlegt auf Youtube. Kylian wurde schon früh in die Fußballakademie in Clairefontaine berufen, im etwas vornehmeren Süden von Paris gelegen, wo Frankreichs Verband seiner hoffnungsfrohen Jugend einen schönen Rahmen im Grünen bietet.